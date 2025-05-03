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При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадал водитель кормовоза - РИА Новости, 03.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 03.05.2025 (обновлено: 20:18 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/bogomaz-2014808686.html
При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадал водитель кормовоза
При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадал водитель кормовоза - РИА Новости, 03.05.2025
При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадал водитель кормовоза
FPV-дрон атаковал кормовоз "Мираторга" в селе Чуровичи Брянской области, пострадал водитель, еще в четырех селах повреждены дома, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T20:09:00+03:00
2025-05-03T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
мираторг
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. FPV-дрон атаковал кормовоз "Мираторга" в селе Чуровичи Брянской области, пострадал водитель, еще в четырех селах повреждены дома, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В селе Чуровичи FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз АПХ "Мираторг". К сожалению, водитель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - написал он.Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.Кроме того, в селе Зерново Суземского района в результате атак дронами-камикадзе повреждено производственное здание и автобус АПХ "Мираторг", в селе Кирилловка из-за сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью сгорели шесть домов. Богомаз добавил, что в селе Страчово Суземского района также сгорели два дома, а в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атаки тремя FPV-дронами поврежден дом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, мираторг, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Мираторг, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадал водитель кормовоза

Богомаз: дрон ВСУ ранил водителя кормовоза Мираторга в Брянской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. FPV-дрон атаковал кормовоз "Мираторга" в селе Чуровичи Брянской области, пострадал водитель, еще в четырех селах повреждены дома, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"В селе Чуровичи FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз АПХ "Мираторг". К сожалению, водитель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - написал он.
Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, в селе Зерново Суземского района в результате атак дронами-камикадзе повреждено производственное здание и автобус АПХ "Мираторг", в селе Кирилловка из-за сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью сгорели шесть домов. Богомаз добавил, что в селе Страчово Суземского района также сгорели два дома, а в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атаки тремя FPV-дронами поврежден дом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМираторгРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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