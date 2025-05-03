https://ria.ru/20250503/bogomaz-2014808686.html

При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадал водитель кормовоза

При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадал водитель кормовоза - РИА Новости, 03.05.2025

При атаке дрона ВСУ в Брянской области пострадал водитель кормовоза

FPV-дрон атаковал кормовоз "Мираторга" в селе Чуровичи Брянской области, пострадал водитель, еще в четырех селах повреждены дома, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T20:09:00+03:00

2025-05-03T20:09:00+03:00

2025-05-03T20:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. FPV-дрон атаковал кормовоз "Мираторга" в селе Чуровичи Брянской области, пострадал водитель, еще в четырех селах повреждены дома, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."В селе Чуровичи FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз АПХ "Мираторг". К сожалению, водитель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - написал он.Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.Кроме того, в селе Зерново Суземского района в результате атак дронами-камикадзе повреждено производственное здание и автобус АПХ "Мираторг", в селе Кирилловка из-за сбросов взрывных устройств с зажигательной смесью сгорели шесть домов. Богомаз добавил, что в селе Страчово Суземского района также сгорели два дома, а в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атаки тремя FPV-дронами поврежден дом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, брянская область, александр богомаз, мираторг, россия, вооруженные силы украины