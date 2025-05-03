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В Доме музыки рассказали об адаптации зрителей к новым правилам - РИА Новости, 03.05.2025
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Культура
 
12:28 03.05.2025 (обновлено: 12:29 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/bilety-2014768581.html
В Доме музыки рассказали об адаптации зрителей к новым правилам
В Доме музыки рассказали об адаптации зрителей к новым правилам - РИА Новости, 03.05.2025
В Доме музыки рассказали об адаптации зрителей к новым правилам
Зрители адаптировались к новым правилам покупки билетов и посещения культурных площадок, об этом говорит рост числа посетителей и увеличение выручки, сообщил... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:28:00+03:00
2025-05-03T12:29:00+03:00
культура
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
московский международный дом музыки
музыка
новости культуры
москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Зрители адаптировались к новым правилам покупки билетов и посещения культурных площадок, об этом говорит рост числа посетителей и увеличение выручки, сообщил РИА Новости генеральный директор Московского международного дома музыки Сергей Тимощук. Новые правила покупки билетов и посещения театров и концертных площадок вступили в силу в Москве в марте. Теперь с посетителей требуется документ, удостоверяющий личность человека. По его словам, на начальном этапе пилотного проекта многие опасались очередей на входе или возможного сокращения посещаемости. "Сегодня я могу с уверенностью сказать, что мы в Доме музыки успешно прошли период адаптации к новым правилам, и это не голословное утверждение, а слова, подтвержденные цифрами. Если сравнивать количество проданных билетов в апреле этого года с 2024-м (годом - ред.), то мы увидели рост числа посетителей на 5%, а если подсчитать в рублях, то рост объема выручки составил 16%", - отметил Тимощук. По его словам, эти цифры свидетельствуют о том, что никакие изменения в правилах посещения концертных залов не остановили зрителей. "Те, кто с удовольствием посещал Дом музыки, продолжают покупать билеты, а значит, наш репертуар хорошо попадает в свою целевую аудиторию", - добавил собеседник агентства. Ранее руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин заявил в интервью РИА Новости, что первый месяц работы театров по новым правилам продажи билетов прошел штатно, залы не опустели, популярные постановки распродаются полностью еще за несколько месяцев до даты мероприятия, очередей нет, а у зрителей пилотный проект в абсолютном большинстве не вызвал отторжения.
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алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), московский международный дом музыки, музыка, новости культуры, москва
Культура, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), Московский международный Дом музыки, Музыка, Новости культуры, Москва
В Доме музыки рассказали об адаптации зрителей к новым правилам

Тимощук: зрители Дома музыки адаптировались к новым правилам покупки билетов

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЗдание Московского Международного Дома Музыки
Здание Московского Международного Дома Музыки - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Здание Московского Международного Дома Музыки . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Зрители адаптировались к новым правилам покупки билетов и посещения культурных площадок, об этом говорит рост числа посетителей и увеличение выручки, сообщил РИА Новости генеральный директор Московского международного дома музыки Сергей Тимощук.
Новые правила покупки билетов и посещения театров и концертных площадок вступили в силу в Москве в марте. Теперь с посетителей требуется документ, удостоверяющий личность человека.
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По его словам, на начальном этапе пилотного проекта многие опасались очередей на входе или возможного сокращения посещаемости.
«
"Сегодня я могу с уверенностью сказать, что мы в Доме музыки успешно прошли период адаптации к новым правилам, и это не голословное утверждение, а слова, подтвержденные цифрами. Если сравнивать количество проданных билетов в апреле этого года с 2024-м (годом - ред.), то мы увидели рост числа посетителей на 5%, а если подсчитать в рублях, то рост объема выручки составил 16%", - отметил Тимощук.
По его словам, эти цифры свидетельствуют о том, что никакие изменения в правилах посещения концертных залов не остановили зрителей.
"Те, кто с удовольствием посещал Дом музыки, продолжают покупать билеты, а значит, наш репертуар хорошо попадает в свою целевую аудиторию", - добавил собеседник агентства.
Ранее руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин заявил в интервью РИА Новости, что первый месяц работы театров по новым правилам продажи билетов прошел штатно, залы не опустели, популярные постановки распродаются полностью еще за несколько месяцев до даты мероприятия, очередей нет, а у зрителей пилотный проект в абсолютном большинстве не вызвал отторжения.
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