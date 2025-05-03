https://ria.ru/20250503/bespilotnik-2014764563.html

В Ростовской области ввели режим ЧС в районе падения обломков БПЛА

В Ростовской области ввели режим ЧС в районе падения обломков БПЛА - РИА Новости, 03.05.2025

В Ростовской области ввели режим ЧС в районе падения обломков БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе падения обломков БПЛА, из-за которых загорелись два дома в поселке Целина в Ростовской области, сообщила глава... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:54:00+03:00

2025-05-03T11:54:00+03:00

2025-05-03T11:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе падения обломков БПЛА, из-за которых загорелись два дома в поселке Целина в Ростовской области, сообщила глава администрации Целинского района области Оксана Косенко в Telegram-канале.Как сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, ночью ПВО отражали атаку на Ростовскую область, БПЛА были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. Из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов в поселке Целина. Из одного дома была эвакуирована семья из пяти человек, второй дом нежилой."Утром проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введен режим ЧС", - написала Косенко.Она добавила, что в настоящий момент место падения обломков БПЛА оцеплено. Создана комиссия с целью проведения подворовых обходов в пострадавших домах для определения размера ущерба. Все службы находятся в режиме ЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, вооруженные силы украины