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В Ростовской области ввели режим ЧС в районе падения обломков БПЛА
В Ростовской области ввели режим ЧС в районе падения обломков БПЛА - РИА Новости, 03.05.2025
В Ростовской области ввели режим ЧС в районе падения обломков БПЛА
Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе падения обломков БПЛА, из-за которых загорелись два дома в поселке Целина в Ростовской области, сообщила глава... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:54:00+03:00
2025-05-03T11:54:00+03:00
2025-05-03T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе падения обломков БПЛА, из-за которых загорелись два дома в поселке Целина в Ростовской области, сообщила глава администрации Целинского района области Оксана Косенко в Telegram-канале.Как сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, ночью ПВО отражали атаку на Ростовскую область, БПЛА были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. Из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов в поселке Целина. Из одного дома была эвакуирована семья из пяти человек, второй дом нежилой."Утром проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введен режим ЧС", - написала Косенко.Она добавила, что в настоящий момент место падения обломков БПЛА оцеплено. Создана комиссия с целью проведения подворовых обходов в пострадавших домах для определения размера ущерба. Все службы находятся в режиме ЧС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области ввели режим ЧС в районе падения обломков БПЛА
В ростовском поселке Целина ввели режим ЧС в районе падения обломков БПЛА ВСУ