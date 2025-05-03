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Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани - РИА Новости, 03.05.2025
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02:34 03.05.2025 (обновлено: 02:41 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/bespilotnik-2014730537.html
Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани
Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани - РИА Новости, 03.05.2025
Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани
Обломки БПЛА ВСУ вызвали пожар в районе Сухого озера в Тамани в Краснодарском крае, также повреждён частный дом, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:34:00+03:00
2025-05-03T02:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
тамань (станица)
темрюкский район
краснодарский край
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА ВСУ вызвали пожар в районе Сухого озера в Тамани в Краснодарском крае, также повреждён частный дом, сообщили в оперштабе Кубани."В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.Уточняется, что в первом случае обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты. Во втором - обломки беспилотника повредили частный дом. Администрация Темрюкского района окажет содействие в восстановлении имущества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тамань (станица)
темрюкский район
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вооруженные силы украины, безопасность, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Тамань (станица), Темрюкский район, Краснодарский край
Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани

Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани, поврежден частный дом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА ВСУ вызвали пожар в районе Сухого озера в Тамани в Краснодарском крае, также повреждён частный дом, сообщили в оперштабе Кубани.
"В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в первом случае обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты. Во втором - обломки беспилотника повредили частный дом. Администрация Темрюкского района окажет содействие в восстановлении имущества.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьТамань (станица)Темрюкский районКраснодарский край
 
 
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