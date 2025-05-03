https://ria.ru/20250503/bespilotnik-2014730537.html
Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани
Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани - РИА Новости, 03.05.2025
Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани
Обломки БПЛА ВСУ вызвали пожар в районе Сухого озера в Тамани в Краснодарском крае, также повреждён частный дом, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:34:00+03:00
2025-05-03T02:34:00+03:00
2025-05-03T02:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
тамань (станица)
темрюкский район
краснодарский край
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА ВСУ вызвали пожар в районе Сухого озера в Тамани в Краснодарском крае, также повреждён частный дом, сообщили в оперштабе Кубани."В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.Уточняется, что в первом случае обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты. Во втором - обломки беспилотника повредили частный дом. Администрация Темрюкского района окажет содействие в восстановлении имущества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Тамань (станица), Темрюкский район, Краснодарский край
Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани
Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани, поврежден частный дом