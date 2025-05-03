https://ria.ru/20250503/bespilotnik-2014730537.html

Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани

Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани - РИА Новости, 03.05.2025

Обломки БПЛА вызвали пожар в Тамани

Обломки БПЛА ВСУ вызвали пожар в районе Сухого озера в Тамани в Краснодарском крае, также повреждён частный дом, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:34:00+03:00

2025-05-03T02:34:00+03:00

2025-05-03T02:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

тамань (станица)

темрюкский район

краснодарский край

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Обломки БПЛА ВСУ вызвали пожар в районе Сухого озера в Тамани в Краснодарском крае, также повреждён частный дом, сообщили в оперштабе Кубани."В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.Уточняется, что в первом случае обломки стали причиной возгорания в районе Сухого озера, повреждений нет. Огонь тушат пожарные расчеты. Во втором - обломки беспилотника повредили частный дом. Администрация Темрюкского района окажет содействие в восстановлении имущества.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тамань (станица)

темрюкский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край