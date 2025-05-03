https://ria.ru/20250503/bastrykin--2014765003.html
Бастрыкин поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
Бастрыкин поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии - РИА Новости, 03.05.2025
Бастрыкин поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в окрестностях Варны в Болгарии, сообщили РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:58:00+03:00
2025-05-03T11:58:00+03:00
2025-05-03T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в окрестностях Варны в Болгарии, сообщили РИА Новости в ведомстве.Как отметили в СК РФ, в средствах массовой информации сообщается, что в Болгарии вандалы повредили мемориальный комплекс, посвящённый подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки "Щ-211" Черноморского флота и болгарских подпольщиков в районе Камчии, в окрестностях Варны. Уточняется, что на памятнике разбита на мелкие части мраморная плита с надписью, а сам памятник облит краской."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/byust-1995499594.html
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следственный комитет россии (ск рф), болгария, варна, россия, в мире, александр бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ), Болгария, Варна, Россия, В мире, Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии
СК РФ заведет дело после осквернения мемориала советским воинам в Болгарии