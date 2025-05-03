Миллиардер Баффетт раскритиковал политику Трампа по введению пошлин
CNBC: Баффетт назвал политику Трампа по введению пошлин большой ошибкой
© AP Photo / Nati HarnikУоррен Баффетт
© AP Photo / Nati Harnik
Уоррен Баффетт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Уоррен Баффетт раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению пошлин в отношении товаров из многих стран мира, назвав это большой ошибкой, сообщает телеканал CNBC.
По данным телеканала, такое мнение финансист выразил на встрече с инвесторами компании Berkshire Hathaway, генеральным директором которой он является.
"Уоррен Баффет в субботу раскритиковал жесткую торговую политику президента Дональда Трампа, не называя его имени напрямую, заявив, что вводить карательные пошлины на остальной мир - большая ошибка", - отмечает телеканал, ссылаясь на его заявление.
Согласно телеканалу, в ходе своего выступления бизнесмен снова назвал пошлины "актом войны". Отмечается, что Баффетт также объяснил, что меры протекционизма могут иметь негативные последствия для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе.
"Торговля не должна быть оружием. ... В США... мы должны стремиться к торговле с остальной частью мира... Это большая ошибка - когда у вас есть семь с половиной миллиарда человек, которые вас не очень любят, и у вас есть 300 миллионов (вероятно, имелось в вижу население США - ред.), которые каким-то образом кричат о том, как хорошо они справились", - цитирует телеканал Баффета.
В марте Баффетт заявил, что введение США пошлин является "актом войны" и предостерег от их последствий для экономики страны.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. Россия пошлин избежала.
Пошлины Трампа стали подарком для КНР, пишет WSJ
29 апреля, 03:07