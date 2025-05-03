https://ria.ru/20250503/avto-2014822276.html

Водителям рассказали, где лучше менять фреон в автомобильном кондиционере

Водителям рассказали, где лучше менять фреон в автомобильном кондиционере - РИА Новости, 03.05.2025

Водителям рассказали, где лучше менять фреон в автомобильном кондиционере

Хладагенты для кондиционеров автомобилей нужно менять минимум раз в два-три года, но стоит помнить о том, что на рынке есть подделки, которые могут навредить... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T23:54:00+03:00

2025-05-03T23:54:00+03:00

2025-05-03T23:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Хладагенты для кондиционеров автомобилей нужно менять минимум раз в два-три года, но стоит помнить о том, что на рынке есть подделки, которые могут навредить автомобилю и здоровью человека, а "гаражные" сервисы не всегда могут проверить качество фреона из-за отсутствия специального оборудования, прокомментировал РИА Новости эксперт НТИ "Автонет" Игорь Мишин. Фреон - негорючий, бесцветный газ со слабым запахом хлора, который применяется в качестве хладагента в кондиционерах, включая автомобильные. Хладагенты создают условия для циркуляции воздуха в результате испарения, то есть переносят тепло или холод изнутри автомобиля наружу и обратно. Фреон - это название конкретного, зарегистрированного типа хладагента, известного как R-22. Однако в разговорной речи "фреоном" часто называют все виды хладагентов, которые применяются в кондиционерах. "Сегодня на рынке автомобильных товаров вместе с качественными "фреонами" встречаются подделки. Недобросовестные производители в погоне за прибылью продают такой технический "шмурдяк" с разнородным составом. Контрафакт выполняет те же функции, что и "фреоны". Отличие заключается в составе. Подделки состоят из смесей дешевых горючих газов, которые могут нанести вред автомобилю и здоровью человека. Они опасны взрывоопасными свойствами и высокой токсичностью компонентов", - сказал эксперт. Мишин отметил, что информация о нужном типе хладагента для кондиционера указана на этикетке желтого или белого цвета под капотом или содержится в руководстве по эксплуатации автомобиля. Есть три типа "фреонов". R12 использовался до 1994 года, признан вредным для экологии. На смену ему пришел R134 - наиболее распространенный в авто сегодня. И последний, самый экологичный фреон, R1234yf используется в новых моделях автомобилей, соответствует самым строгим требованиям и стандартам. "При обращении за услугой в автосервис необходимо обращать внимание на наличие сертификации, которая подтверждает качество технического обслуживания. В сертифицированных сервисах проводится качественная оценка фреона, проверка давления и вакуумации на профессиональном оборудовании, которого нет у "гаражных" сервисов. После заправки фреона можно запросить пустые баллоны, чтобы убедиться в качестве марки", - добавил эксперт. Он напомнил, что замена фреона зависит от возраста автомобиля. "Специалисты рекомендуют проводить замену хладагента раз в два-три года для новых авто. Для машин старше семи лет, процедуру следует делать чаще", - заключил Мишин.

https://ria.ru/20241213/obledenenie-1844445183.html

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