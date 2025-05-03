https://ria.ru/20250503/ataka-2014776895.html

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на юг России

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на юг России - РИА Новости, 03.05.2025

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на юг России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости массированную атаку ВСУ на юг России намеренной провокацией, призванной... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:03:00+03:00

2025-05-03T14:03:00+03:00

2025-05-03T14:03:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости массированную атаку ВСУ на юг России намеренной провокацией, призванной сорвать мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летней годовщины Великой Победы. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку беспилотников ВСУ на город, предпринятую в ночь на 2 мая, самой массированной комбинированной в 2025 году. По его словам, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал. В ночь на 3 мая, по данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников, восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты "Нептун-МД". При этом 96 из них были сбиты над территорией Республики Крым, 47 - над территорией Краснодарского края. В акватории Черного моря уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров. "Это намеренная провокация. Украинские нацисты пытаются сорвать праздничное настроение и мероприятия, посвященные празднованию 80-летней годовщины Великой Победы", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским воспринимает День Победы как личную трагедию и поражение их идейных кумиров в лице Гитлера и его приспешников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-03T14:03 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

михаил шеремет, михаил развожаев, владимир зеленский, происшествия, госдума рф, вооруженные силы украины