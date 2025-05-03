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В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на юг России
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на юг России - РИА Новости, 03.05.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на юг России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости массированную атаку ВСУ на юг России намеренной провокацией, призванной... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:03:00+03:00
2025-05-03T14:03:00+03:00
2025-05-03T14:03:00+03:00
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости массированную атаку ВСУ на юг России намеренной провокацией, призванной сорвать мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летней годовщины Великой Победы. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку беспилотников ВСУ на город, предпринятую в ночь на 2 мая, самой массированной комбинированной в 2025 году. По его словам, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал. В ночь на 3 мая, по данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников, восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты "Нептун-МД". При этом 96 из них были сбиты над территорией Республики Крым, 47 - над территорией Краснодарского края. В акватории Черного моря уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров. "Это намеренная провокация. Украинские нацисты пытаются сорвать праздничное настроение и мероприятия, посвященные празднованию 80-летней годовщины Великой Победы", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским воспринимает День Победы как личную трагедию и поражение их идейных кумиров в лице Гитлера и его приспешников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Восемь квартир повреждены в двух многоэтажных домах в результате падения украинских БПЛА в Новороссийске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-03T14:03
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михаил шеремет, михаил развожаев, владимир зеленский, происшествия, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Михаил Развожаев, Владимир Зеленский, Происшествия, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на юг России
Депутат Шеремет назвал массированную атаку ВСУ на юг РФ намеренной провокацией