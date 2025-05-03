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В Харьковской области дрон ВСУ атаковал дом местной жительницы - РИА Новости, 03.05.2025
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05:51 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/ataka-2014736982.html
В Харьковской области дрон ВСУ атаковал дом местной жительницы
В Харьковской области дрон ВСУ атаковал дом местной жительницы - РИА Новости, 03.05.2025
В Харьковской области дрон ВСУ атаковал дом местной жительницы
Дрон ВСУ атаковал дом пожилой женщины, проживающей в подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:51:00+03:00
2025-05-03T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
происшествия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал дом пожилой женщины, проживающей в подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. "В жилой дом прилетел дрон. Здесь у нас проживает женщина, ей уже за 80 лет", - рассказал Капленко. Сама женщина рассказала РИА Новости, что очень испугалась, ведь она в момент атаки как раз находилась в доме. По ее словам, она плохо видит и не смогла далеко убежать после того, как дрон взорвался. Местная жительница уточнила, что уже не первый раз попадает под атаки ВСУ, однажды машина на которой она ехала из соседнего населенного пункта, попала под обстрел украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Происшествия
В Харьковской области дрон ВСУ атаковал дом местной жительницы

В Харьковской области дрон ВСУ атаковал дом пожилой женщины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал дом пожилой женщины, проживающей в подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.
"В жилой дом прилетел дрон. Здесь у нас проживает женщина, ей уже за 80 лет", - рассказал Капленко.
Сама женщина рассказала РИА Новости, что очень испугалась, ведь она в момент атаки как раз находилась в доме. По ее словам, она плохо видит и не смогла далеко убежать после того, как дрон взорвался. Местная жительница уточнила, что уже не первый раз попадает под атаки ВСУ, однажды машина на которой она ехала из соседнего населенного пункта, попала под обстрел украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьПроисшествия
 
 
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