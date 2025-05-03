https://ria.ru/20250503/ataka-2014736982.html

В Харьковской области дрон ВСУ атаковал дом местной жительницы

В Харьковской области дрон ВСУ атаковал дом местной жительницы - РИА Новости, 03.05.2025

В Харьковской области дрон ВСУ атаковал дом местной жительницы

Дрон ВСУ атаковал дом пожилой женщины, проживающей в подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:51:00+03:00

2025-05-03T05:51:00+03:00

2025-05-03T05:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал дом пожилой женщины, проживающей в подконтрольной РФ части Харьковской области, рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. "В жилой дом прилетел дрон. Здесь у нас проживает женщина, ей уже за 80 лет", - рассказал Капленко. Сама женщина рассказала РИА Новости, что очень испугалась, ведь она в момент атаки как раз находилась в доме. По ее словам, она плохо видит и не смогла далеко убежать после того, как дрон взорвался. Местная жительница уточнила, что уже не первый раз попадает под атаки ВСУ, однажды машина на которой она ехала из соседнего населенного пункта, попала под обстрел украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, харьковская область, происшествия