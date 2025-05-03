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В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:36 03.05.2025 (обновлено: 03:18 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/ataka-2014730631.html
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ
В акватории в районе Новороссийска в Краснодарском крае идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ, сообщили в оперштабе Кубани со... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T02:36:00+03:00
2025-05-03T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
вооруженные силы украины
безопасность
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В акватории в районе Новороссийска в Краснодарском крае идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ, сообщили в оперштабе Кубани со ссылкой на слова главы города Новороссийска Андрея Кравченко."Глава Новороссийска Андрей Кравченко: в акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима", - говорится в сообщении.
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новороссийск
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новороссийск, вооруженные силы украины, безопасность, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ

Мэр Новороссийска Кравченко заявил, что в городе идет отражение атаки ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В акватории в районе Новороссийска в Краснодарском крае идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ, сообщили в оперштабе Кубани со ссылкой на слова главы города Новороссийска Андрея Кравченко.
"Глава Новороссийска Андрей Кравченко: в акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскВооруженные силы УкраиныБезопасностьКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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