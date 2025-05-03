https://ria.ru/20250503/ataka-2014730631.html

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 03.05.2025

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ

В акватории в районе Новороссийска в Краснодарском крае идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ, сообщили в оперштабе Кубани со... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T02:36:00+03:00

2025-05-03T02:36:00+03:00

2025-05-03T03:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

новороссийск

вооруженные силы украины

безопасность

краснодарский край

андрей кравченко (государственный служащий)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В акватории в районе Новороссийска в Краснодарском крае идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ, сообщили в оперштабе Кубани со ссылкой на слова главы города Новороссийска Андрея Кравченко."Глава Новороссийска Андрей Кравченко: в акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

краснодарский край

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Дарья Буймова

новороссийск, вооруженные силы украины, безопасность, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)