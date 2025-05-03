https://ria.ru/20250503/arest-2014818298.html

В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки

В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки - РИА Новости, 03.05.2025

В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки

Предприниматель из Дагестана, организовавший водную прогулку на катере, в ходе которой в результате столкновения судна со скалой погибла туристка, арестован по... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T22:17:00+03:00

2025-05-03T22:17:00+03:00

2025-05-03T22:17:00+03:00

россия

ярославская область

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Предприниматель из Дагестана, организовавший водную прогулку на катере, в ходе которой в результате столкновения судна со скалой погибла туристка, арестован по подозрению в оказании небезопасных услуг, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики. В понедельник в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. По подозрению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ) был задержан предприниматель, организовавший водную прогулку. "В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ… Рассмотрев материал, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, то есть по 2 июня 2025 года", – говорится в сообщении. По данным следствия, предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. При этом он знал, что у нанятого управлять катером 19-летнего парня нет диплома судоводителя маломерного судна и навыков судовождения. Днем 28 апреля во время водной прогулки водитель, незаконно управляя катером в русле реки Сулак, нарушал скоростной режим, опасно маневрировал и допустил столкновение со скалистым берегом. В результате все пассажиры оказались в воде. Одна из находившихся на борту женщин скончалась от полученных травм, остальные пассажиры были доставлены в больницу. Ранее по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта был задержан 19-летний водитель катера, суд назначил ему домашний арест.

https://ria.ru/20250428/kater-2013897951.html

https://ria.ru/20250428/kater-2013929320.html

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россия, ярославская область, махачкала