В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки
В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки при ЧП с катером
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России/ВКонтактеМесто происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
Место происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Предприниматель из Дагестана, организовавший водную прогулку на катере, в ходе которой в результате столкновения судна со скалой погибла туристка, арестован по подозрению в оказании небезопасных услуг, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
В понедельник в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. По подозрению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ) был задержан предприниматель, организовавший водную прогулку.
"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ… Рассмотрев материал, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, то есть по 2 июня 2025 года", – говорится в сообщении.
По данным следствия, предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. При этом он знал, что у нанятого управлять катером 19-летнего парня нет диплома судоводителя маломерного судна и навыков судовождения. Днем 28 апреля во время водной прогулки водитель, незаконно управляя катером в русле реки Сулак, нарушал скоростной режим, опасно маневрировал и допустил столкновение со скалистым берегом. В результате все пассажиры оказались в воде. Одна из находившихся на борту женщин скончалась от полученных травм, остальные пассажиры были доставлены в больницу.
Ранее по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта был задержан 19-летний водитель катера, суд назначил ему домашний арест.