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В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки - РИА Новости, 03.05.2025
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22:17 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/arest-2014818298.html
В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки
В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки - РИА Новости, 03.05.2025
В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки
Предприниматель из Дагестана, организовавший водную прогулку на катере, в ходе которой в результате столкновения судна со скалой погибла туристка, арестован по... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T22:17:00+03:00
2025-05-03T22:17:00+03:00
россия
ярославская область
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Предприниматель из Дагестана, организовавший водную прогулку на катере, в ходе которой в результате столкновения судна со скалой погибла туристка, арестован по подозрению в оказании небезопасных услуг, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики. В понедельник в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. По подозрению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ) был задержан предприниматель, организовавший водную прогулку. "В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ… Рассмотрев материал, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, то есть по 2 июня 2025 года", – говорится в сообщении. По данным следствия, предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. При этом он знал, что у нанятого управлять катером 19-летнего парня нет диплома судоводителя маломерного судна и навыков судовождения. Днем 28 апреля во время водной прогулки водитель, незаконно управляя катером в русле реки Сулак, нарушал скоростной режим, опасно маневрировал и допустил столкновение со скалистым берегом. В результате все пассажиры оказались в воде. Одна из находившихся на борту женщин скончалась от полученных травм, остальные пассажиры были доставлены в больницу. Ранее по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта был задержан 19-летний водитель катера, суд назначил ему домашний арест.
https://ria.ru/20250428/kater-2013897951.html
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россия, ярославская область, махачкала
Россия, Ярославская область, Махачкала
В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки

В Дагестане арестовали бизнесмена по делу о гибели туристки при ЧП с катером

© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России/ВКонтактеМесто происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
Место происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России/ВКонтакте
Место происшествия с прогулочным катером в Сулакском каньоне
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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Предприниматель из Дагестана, организовавший водную прогулку на катере, в ходе которой в результате столкновения судна со скалой погибла туристка, арестован по подозрению в оказании небезопасных услуг, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
В понедельник в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. В минздраве Дагестана сообщили, что погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. По подозрению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ) был задержан предприниматель, организовавший водную прогулку.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Дагестане назвали причину столкновения прогулочного катера со скалой
28 апреля, 17:47
"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ… Рассмотрев материал, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, то есть по 2 июня 2025 года", – говорится в сообщении.
По данным следствия, предприниматель организовал коммерческие услуги по перевозке водным транспортом. При этом он знал, что у нанятого управлять катером 19-летнего парня нет диплома судоводителя маломерного судна и навыков судовождения. Днем 28 апреля во время водной прогулки водитель, незаконно управляя катером в русле реки Сулак, нарушал скоростной режим, опасно маневрировал и допустил столкновение со скалистым берегом. В результате все пассажиры оказались в воде. Одна из находившихся на борту женщин скончалась от полученных травм, остальные пассажиры были доставлены в больницу.
Ранее по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта был задержан 19-летний водитель катера, суд назначил ему домашний арест.
Большой Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Семье туристки, погибшей при ЧП с катером в Дагестане, окажут помощь
28 апреля, 20:16
 
РоссияЯрославская областьМахачкала
 
 
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