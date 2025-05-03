https://ria.ru/20250503/anapa-2014734384.html

В Анапе обломки беспилотников повредили частные дома

В Анапе обломки беспилотников повредили частные дома - РИА Новости, 03.05.2025

В Анапе обломки беспилотников повредили частные дома

Обломки беспилотников повредили три частных дома в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T04:32:00+03:00

2025-05-03T04:32:00+03:00

2025-05-03T04:54:00+03:00

анапа

происшествия

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краснодарский край

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Обломки беспилотников повредили три частных дома в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани."В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. В селе Юровка муниципалитета из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери. <...> Администрация города-курорта поможет восстановить имущество. В селе Цибанобалка Анапы обломки беспилотников упали на дерево. Повреждений гражданской инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.Уточняется, что в обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

анапа

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анапа, происшествия, россия, вооруженные силы украины, краснодарский край