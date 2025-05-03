https://ria.ru/20250503/anapa-2014734384.html
В Анапе обломки беспилотников повредили частные дома
В Анапе обломки беспилотников повредили частные дома - РИА Новости, 03.05.2025
В Анапе обломки беспилотников повредили частные дома
Обломки беспилотников повредили три частных дома в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T04:32:00+03:00
2025-05-03T04:32:00+03:00
2025-05-03T04:54:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Обломки беспилотников повредили три частных дома в Анапе, сообщили в оперштабе Кубани."В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. В селе Юровка муниципалитета из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери. <...> Администрация города-курорта поможет восстановить имущество. В селе Цибанобалка Анапы обломки беспилотников упали на дерево. Повреждений гражданской инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.Уточняется, что в обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, происшествия, россия, вооруженные силы украины, краснодарский край
Анапа, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край
В Анапе обломки беспилотников повредили частные дома
В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома, пострадавших нет