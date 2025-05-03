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ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 03.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 03.05.2025 (обновлено: 21:38 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/akhmat-2014807025.html
ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 03.05.2025
ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
Спецназ "Ахмат" предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:57:00+03:00
2025-05-03T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 3 мая — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Сумское направление. &lt;...&gt; На кадрах отряд "Каштана" спецназа "Ахмат" МО России во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15-го танкового полка 1-ой мср предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области. Никак не уймутся, бедолаги, после позорного изгнания с российской земли", — написал он.Кадыров также рассказал подробности операции. По его словам, дроноводы выявляют "нацистов и их укрепы" на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или танкистам. Далее осуществляется огневая обработка по указанным точкам.&quot;Группа противника разгромлена точными ударами. Теперь эти нацисты больше никогда не ступят своей грязной ногой на нашу землю&quot;, — подчеркнул глава Чечни.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014746560.html
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Безуспешная попытка проникновения ВСУ на территорию России
Безуспешная попытка проникновения ВСУ на территорию России
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безопасность, россия, курская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов
ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область

Кадыров: спецназ "Ахмат" предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область

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ГРОЗНЫЙ, 3 мая — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Сумское направление. <...> На кадрах отряд "Каштана" спецназа "Ахмат" МО России во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15-го танкового полка 1-ой мср предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области. Никак не уймутся, бедолаги, после позорного изгнания с российской земли", — написал он.
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Вчера, 08:55
Кадыров также рассказал подробности операции. По его словам, дроноводы выявляют "нацистов и их укрепы" на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или танкистам. Далее осуществляется огневая обработка по указанным точкам.
«

"Группа противника разгромлена точными ударами. Теперь эти нацисты больше никогда не ступят своей грязной ногой на нашу землю", — подчеркнул глава Чечни.

Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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