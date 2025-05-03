https://ria.ru/20250503/akhmat-2014807025.html
ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 03.05.2025
ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
Спецназ "Ахмат" предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T19:57:00+03:00
2025-05-03T19:57:00+03:00
2025-05-03T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 3 мая — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Сумское направление. <...> На кадрах отряд "Каштана" спецназа "Ахмат" МО России во взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа, 15-го танкового полка 1-ой мср предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области. Никак не уймутся, бедолаги, после позорного изгнания с российской земли", — написал он.Кадыров также рассказал подробности операции. По его словам, дроноводы выявляют "нацистов и их укрепы" на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или танкистам. Далее осуществляется огневая обработка по указанным точкам."Группа противника разгромлена точными ударами. Теперь эти нацисты больше никогда не ступят своей грязной ногой на нашу землю", — подчеркнул глава Чечни.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250503/spetsoperatsiya-2014746560.html
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Безуспешная попытка проникновения ВСУ на территорию России
Безуспешная попытка проникновения ВСУ на территорию России
2025-05-03T19:57
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов
ВС России предотвратили попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
Кадыров: спецназ "Ахмат" предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область