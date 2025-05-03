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Адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение - РИА Новости, 03.05.2025
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11:34 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/adg--2014762631.html
Адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение
Адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение - РИА Новости, 03.05.2025
Адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение
Адвокаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) направили ведомству по охране конституции (контрразведке) ФРГ юридическое предупреждение после... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:34:00+03:00
2025-05-03T11:34:00+03:00
тино крупалла
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Адвокаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) направили ведомству по охране конституции (контрразведке) ФРГ юридическое предупреждение после признания партии правоэкстремистской на всей территории страны, в случае отказа ведомства отозвать решение до понедельника партия может обратиться в суд, пишет газета Bild. Издание опубликовало 48-страничный документ, составленный адвокатами партии, где решение контрразведки и его публикация названы "несомненно незаконными". "Мы должны попросить вас от имени нашего клиента прекратить описанные выше действия (и воздерживаться от них в будущем), удалить соответствующие сообщения и вместо этого опубликовать соответствующие сообщения с исправлениями. Вы должны сделать это немедленно, но не позднее понедельника, 5 мая 2025 года, 8.00 (9.00 мск), и, соответственно, объявить это юридически обязательным", - говорится в адвокатском предупреждении. Если контрразведка не выполнит требования в срок, адвокаты посоветуют руководству партии подать иск в суд, свидетельствует документ. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
https://ria.ru/20250503/ssha-2014726613.html
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тино крупалла, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс, германия, в мире
Тино Крупалла, Алиса Вайдель, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Германия, В мире
Адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение

Bild: адвокаты АдГ направили контрразведке ФРГ предупреждение, возможен иск

© AP Photo / Michael SohnПлакат партии "Альтернатива для Германии"
Плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Адвокаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) направили ведомству по охране конституции (контрразведке) ФРГ юридическое предупреждение после признания партии правоэкстремистской на всей территории страны, в случае отказа ведомства отозвать решение до понедельника партия может обратиться в суд, пишет газета Bild.
Издание опубликовало 48-страничный документ, составленный адвокатами партии, где решение контрразведки и его публикация названы "несомненно незаконными".
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"Мы должны попросить вас от имени нашего клиента прекратить описанные выше действия (и воздерживаться от них в будущем), удалить соответствующие сообщения и вместо этого опубликовать соответствующие сообщения с исправлениями. Вы должны сделать это немедленно, но не позднее понедельника, 5 мая 2025 года, 8.00 (9.00 мск), и, соответственно, объявить это юридически обязательным", - говорится в адвокатском предупреждении.
Если контрразведка не выполнит требования в срок, адвокаты посоветуют руководству партии подать иск в суд, свидетельствует документ.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победившего на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
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