В Вологодской области открыли горячую линию по вопросам абортов
Филимонов: в Вологодской области открыли горячую линию по вопросам абортов
© Pixabay / igorselivanovskiyВологда
© Pixabay / igorselivanovskiy
Вологда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Горячую линию по вопросам абортов открыли в Вологодской области, сообщает губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
"Поступает много обращений от жителей, которые интересуются нашей позицией по отказу женщинам в абортах при наличии медицинских противопоказаний. Неоднократно объяснял, повторю вновь: в медицинских учреждениях Вологодской области при наличии соответствующей лицензии обязаны оказать помощь женщине при наличии медицинских противопоказаний к родам. Это закон. То же самое касается и последствий преступных действий в отношении женщин", - написал он.
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Филимонов сообщил об открытии горячей линии в регионе.
"Если вы считаете, что вам незаконно отказывают в аборте, обращайтесь на прямую линию. Она организована на базе приёмного отделения Перинатального центра для беременных с целью доабортного консультрования. Каждый случай будем разбирать в ручном режиме. Телефон горячей линии: +7 (8172) 71-78-60", - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что задача властей - не запретить аборты как таковые, а помочь женщинам в сложной ситуации сделать правильный выбор.
"А я напоминаю, что наша задача - не запретить аборты, а провести широкую просветительскую работу... Вологодская область — самый этнически русский регион страны — находится под серьёзной угрозой депопуляции. Вологодчина вымирает. За пять лет мы потеряли более 3,4% населения — это в восемь раз выше среднероссийского показателя. За прошлый год — минус 8,5 тысяч человек, в основном трудоспособного возраста", - добавил он.
Ранее Филимонов сообщал, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Губернатор отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.