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Александр Абдулов: наследство, которое оспаривают до сих пор

Александр Абдулов: наследство, которое оспаривают до сих пор - РИА Новости, 03.05.2025

Александр Абдулов: наследство, которое оспаривают до сих пор

Смерть легендарного актера в 2008 году оставила не только память о его ролях, но и многолетнюю тяжбу за наследство. Почему завещание называют загадочным и как... РИА Новости, 03.05.2025

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Смерть легендарного актера в 2008 году оставила не только память о его ролях, но и многолетнюю тяжбу за наследство. Почему завещание называют загадочным и как наследственная война расколола семью Александра Абдулова?Творчество выдающегося актераАлександр Абдулов появился на свет 29 мая 1953 года в сибирском городе Тобольске, где его родители работали в местном драматическом театре. Детство будущего актера прошло в Фергане, куда семья переехала в 1956 году. Уже в пятилетнем возрасте мальчик впервые вышел на театральную сцену, сыграв небольшую роль в спектакле "Кремлевские куранты". Тогда его персонаж вел диалог с самим Лениным.Несмотря на раннее приобщение к театру, юный Саша не сразу определился с профессиональным призванием. Первая попытка поступления в театральное училище имени Щепкина оказалась неудачной. После этого Абдулов на год стал студентом факультета физической культуры Ферганского педагогического института, одновременно будучи рабочим сцены в театре своего отца.Судьбоносным моментом в жизни Александра стал 1974 год, когда он успешно окончил ГИТИС. Абдулова пригласили в театр "Ленком". Его участие в постановке "Варвар и еретик" было отмечено престижной театральной премией "Хрустальная Турандот".Настоящая слава пришла к актеру после съемок в фильме "Обыкновенное чудо". Всего в фильмографии Абдулова более 110 ролей, среди которых особенно выделяются работы в таких картинах, как "Карнавал", "Чародеи", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".Личная жизнь актера неразрывно связана с именем Ирины Алферовой, с которой он познакомился на съемках фильма "С любимыми не расставайтесь". Вместе пара была 17 лет. Позже, в 2006 году, актер вновь женился на Юлии Мешиной. Однако вместе они были всего лишь два года, так как Александру поставили страшный диагноз — рак легких.Несмотря на лечение в лучших клиниках России и Израиля, 3 января 2008 года сердце великого актера остановилось. Прощание с народным любимцем состоялось в стенах родного "Ленкома". Последним пристанищем артиста стало Ваганьковское кладбище, где на могиле установлен монумент из белого камня весом 10 тонн.История семейного конфликта и его разрешениеПосле смерти народного артиста России Александра Абдулова возникла непростая ситуация с распределением его имущества. Основными наследниками стали вдова Юлия Абдулова, их несовершеннолетняя дочь Евгения и мать актера Людмила. Именно между этими сторонами разгорелся основной конфликт, который впоследствии был урегулирован, но оставил после себя множество слухов и домыслов.Центром разногласий стали три объекта недвижимости: трехкомнатная квартира в Москве на улице Гиляровского, полученная Абдуловым от театра "Ленком", дачный дом в подмосковном Внуково и охотничий домик на Валдае, оформленный в долевую собственность с другом.Особую остроту ситуации придавало то, что мать актера Людмила последние годы проживала в небольшом домике на территории дачи во Внуково вместе со своим сыном от первого брака Робертом Крайновым и его семьей. После смерти Абдулова Роберт выдвинул требование Юлии о выплате денежной компенсации за долю матери в наследстве, угрожая перевезти Людмилу в Иваново.Юлия Абдулова в интервью неоднократно подчеркивала, что предлагала свекрови остаться жить вместе с ней и внучкой, но Людмила под влиянием сына выбрала другой вариант. В результате длительных переговоров было достигнуто соглашение о выплате 800 тысяч долларов, что было эквивалентно 1/3 стоимости всего наследства. Для вдовы актера это стало серьезным финансовым испытанием.Чтобы собрать необходимую сумму, Юлии пришлось продать все драгоценности, подаренные мужем, обратиться за помощью к друзьям покойного супруга и продать долю в охотничьем домике на Валдае. Кроме того, Юлия временно сдавала московскую квартиру, проживая с дочерью на даче.Примечательно, что практически все выплаченные деньги Людмила передала семье сына Роберта, а сама действительно переехала с ними в Ивановскую область. Однако со временем отношения между Юлией и свекровью нормализовались. Вдова регулярно привозила к бабушке дочь, поддерживала с ней связь вплоть до смерти Людмилы.Финансовые аспекты наследства также вызывали вопросы у общественности. Как выяснилось, несмотря на успешную актерскую карьеру, Абдулов не накопил значительных сбережений. Близкие объясняли это его исключительной щедростью. Актер регулярно помогал друзьям, коллегам, участвовал в благотворительных акциях, спонсировал лечение больных детей.На сегодняшний день все имущественные споры окончательно урегулированы. Юлия и Евгения Абдуловы проживают в московской квартире. Дача во Внуково сохранена как семейное гнездо, вдова поддерживает отношения с родственниками покойного супруга. Тем временем дочь актера Евгения поступила во ВГИК.Юлия Абдулова неоднократно подчеркивала, что изначальный конфликт был вызван сложными семейными обстоятельствами после утраты, а не материальными претензиями с ее стороны. Все разногласия остались в прошлом, а память о великом актере бережно хранится его близкими.

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россия, валдай, тобольск, александр абдулов, ленком, гитис, вгик, ирина алферова