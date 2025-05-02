https://ria.ru/20250502/zvonki-2014653978.html
В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о войне
В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о войне - РИА Новости, 02.05.2025
В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о войне
В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T09:55:00+03:00
2025-05-02T09:55:00+03:00
2025-05-02T09:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей кравцов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ. "В рамках проекта Минпросвещения России "Мелодии вместо звонков" в мае в образовательных учреждениях вместо привычных звонков на переменах зазвучат военно-патриотические песни. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Уточняется, что школьники будут слушать фрагменты популярных песен: "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие. "Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа. Акция "Мелодии вместо звонков" позволит им познакомиться с песнями, которые поддерживали людей в трудные времена. Так история становится ближе и понятнее", – сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Проект "Мелодии вместо звонков" запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Теперь вместо традиционных школьных звонков звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.
https://sn.ria.ru/20250402/aktsiya-2008919428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сергей Кравцов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о войне
В школах в мае вместо звонков будут играть фрагменты из "Смуглянки" и "Катюши"
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ.
"В рамках проекта Минпросвещения России "Мелодии вместо звонков" в мае в образовательных учреждениях вместо привычных звонков на переменах зазвучат военно-патриотические песни. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что школьники будут слушать фрагменты популярных песен: "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие.
"Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа. Акция "Мелодии вместо звонков" позволит им познакомиться с песнями, которые поддерживали людей в трудные времена. Так история становится ближе и понятнее", – сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Проект "Мелодии вместо звонков" запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Теперь вместо традиционных школьных звонков звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.