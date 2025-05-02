https://ria.ru/20250502/zvonki-2014653978.html

В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о войне

В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о войне - РИА Новости, 02.05.2025

В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о войне

В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:55:00+03:00

2025-05-02T09:55:00+03:00

2025-05-02T09:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сергей кравцов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В российских школах в мае вместо звонков будут играть песни о Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ. "В рамках проекта Минпросвещения России "Мелодии вместо звонков" в мае в образовательных учреждениях вместо привычных звонков на переменах зазвучат военно-патриотические песни. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Уточняется, что школьники будут слушать фрагменты популярных песен: "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие. "Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа. Акция "Мелодии вместо звонков" позволит им познакомиться с песнями, которые поддерживали людей в трудные времена. Так история становится ближе и понятнее", – сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Проект "Мелодии вместо звонков" запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Теперь вместо традиционных школьных звонков звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.

https://sn.ria.ru/20250402/aktsiya-2008919428.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей кравцов, 80-летие победы в великой отечественной войне