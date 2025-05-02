https://ria.ru/20250502/zemletryasenie-2014714631.html
В Чили произошло еще одно сильное землетрясение
В Чили произошло еще одно сильное землетрясение - РИА Новости, 02.05.2025
В Чили произошло еще одно сильное землетрясение
Ещё одно сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Чили, сообщает национальный сейсмологический центр, уточняя, что оно ощущалось и на юге... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:14:00+03:00
2025-05-02T21:14:00+03:00
2025-05-02T21:20:00+03:00
в мире
чили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая – РИА Новости. Ещё одно сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Чили, сообщает национальный сейсмологический центр, уточняя, что оно ощущалось и на юге Аргентины.Предварительно, толчки зафиксированы на глубине в 20 километров в 13.59 (в 20.59 мск) в 300 километрах от города Пуэрто Уильямс.Ранее в пятницу в том же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, была объявлена угроза цунами, которая затем была снята для отдельных районов.
https://ria.ru/20250502/dagestan-2014658453.html
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили
В Чили произошло еще одно сильное землетрясение
На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая – РИА Новости. Ещё одно сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Чили, сообщает национальный сейсмологический центр, уточняя, что оно ощущалось и на юге Аргентины.
Предварительно, толчки зафиксированы на глубине в 20 километров в 13.59 (в 20.59 мск) в 300 километрах от города Пуэрто Уильямс.
Ранее в пятницу в том же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, была объявлена угроза цунами, которая затем была снята для отдельных районов.