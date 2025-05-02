https://ria.ru/20250502/zemletryasenie-2014714631.html

В Чили произошло еще одно сильное землетрясение

В Чили произошло еще одно сильное землетрясение - РИА Новости, 02.05.2025

В Чили произошло еще одно сильное землетрясение

Ещё одно сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Чили, сообщает национальный сейсмологический центр, уточняя, что оно ощущалось и на юге... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T21:14:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая – РИА Новости. Ещё одно сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Чили, сообщает национальный сейсмологический центр, уточняя, что оно ощущалось и на юге Аргентины.Предварительно, толчки зафиксированы на глубине в 20 километров в 13.59 (в 20.59 мск) в 300 километрах от города Пуэрто Уильямс.Ранее в пятницу в том же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, была объявлена угроза цунами, которая затем была снята для отдельных районов.

https://ria.ru/20250502/dagestan-2014658453.html

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