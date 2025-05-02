В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5
На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5, объявлена угроза цунами
© Getty Images / NurPhoto / Krystof KrizЗнак с указанием направления эвакуации в случае цунами в Чили
© Getty Images / NurPhoto / Krystof Kriz
Знак с указанием направления эвакуации в случае цунами в Чили. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая — РИА Новости. На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщили сейсмологический центр страны и служба по предупреждению ЧС.
Толчки зафиксировали в 08:58 (15:58 мск) в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс. Очаг находился на глубине десять километров.
Отмечается, что из-за угрозы цунами необходима эвакуация пляжной зоны региона Магальянес.
Позднее на юге Чили произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,4. По предварительным данным, толчки зарегистрировали в 13:59 (в 20:59 мск) в 300 километрах от города Пуэрто Уильямс, очаг залегал на глубине 20 километров.
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