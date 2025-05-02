https://ria.ru/20250502/zemletryasenie-2014690904.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5

В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5 - РИА Новости, 02.05.2025

В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5

На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщили сейсмологический центр страны и служба по предупреждению ЧС. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T16:33:00+03:00

2025-05-02T16:33:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мая — РИА Новости. На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщили сейсмологический центр страны и служба по предупреждению ЧС.Толчки зафиксировали в 08:58 (15:58 мск) в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс. Очаг находился на глубине десять километров.Отмечается, что из-за угрозы цунами необходима эвакуация пляжной зоны региона Магальянес.Позднее на юге Чили произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,4. По предварительным данным, толчки зарегистрировали в 13:59 (в 20:59 мск) в 300 километрах от города Пуэрто Уильямс, очаг залегал на глубине 20 километров.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чили