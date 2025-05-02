Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде раскритиковали Зеленского после его слов о параде Победы в Москве - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:50 02.05.2025 (обновлено: 11:26 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014648663.html
В Совфеде раскритиковали Зеленского после его слов о параде Победы в Москве
В Совфеде раскритиковали Зеленского после его слов о параде Победы в Москве - РИА Новости, 02.05.2025
В Совфеде раскритиковали Зеленского после его слов о параде Победы в Москве
Заявления Владимира Зеленского о параде Победы в Москве — дикость и признание в терроризме, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:50:00+03:00
2025-05-02T11:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир зеленский
екатерина алтабаева
мария захарова
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о параде Победы в Москве — дикость и признание в терроризме, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева."Государственный террористический режим Украины не стесняется озвучивать свои признания, что они являются организаторами терактов на территории России в отношении военных, государственных лиц, журналистов. И во-вторых, они озвучивают планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государства признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир. Это совершенно точно измышления больного разума, это точно должно быть наказано и искоренено. Жить рядом с террористами нельзя", — сказала собеседница агентства.Слова Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы комментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат считает, что подобными высказываниями он со своей экстремистской сворой подрывает мирные усилия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что парад Победы в Москве состоится, россияне будут с гордостью наблюдать за ним.
https://ria.ru/20250501/gosduma-2014611341.html
https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014524796.html
россия
москва
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, екатерина алтабаева, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, севастополь, в мире, украина
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Зеленский, Екатерина Алтабаева, Мария Захарова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Севастополь, В мире, Украина
В Совфеде раскритиковали Зеленского после его слов о параде Победы в Москве

Сенатор Алтабаева назвала дикостью слова Зеленского о параде Победы в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о параде Победы в Москве — дикость и признание в терроризме, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Государственный террористический режим Украины не стесняется озвучивать свои признания, что они являются организаторами терактов на территории России в отношении военных, государственных лиц, журналистов. И во-вторых, они озвучивают планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государства признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир. Это совершенно точно измышления больного разума, это точно должно быть наказано и искоренено. Жить рядом с террористами нельзя", — сказала собеседница агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия
Вчера, 20:19
Слова Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы комментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат считает, что подобными высказываниями он со своей экстремистской сворой подрывает мирные усилия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что парад Победы в Москве состоится, россияне будут с гордостью наблюдать за ним.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
"Висеть на столбе": в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском
Вчера, 02:10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ЗеленскийЕкатерина АлтабаеваМария Захарова80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваСевастопольВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала