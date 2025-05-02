https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014648663.html

В Совфеде раскритиковали Зеленского после его слов о параде Победы в Москве

В Совфеде раскритиковали Зеленского после его слов о параде Победы в Москве - РИА Новости, 02.05.2025

В Совфеде раскритиковали Зеленского после его слов о параде Победы в Москве

Заявления Владимира Зеленского о параде Победы в Москве — дикость и признание в терроризме, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:50:00+03:00

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2025-05-02T11:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир зеленский

екатерина алтабаева

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о параде Победы в Москве — дикость и признание в терроризме, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева."Государственный террористический режим Украины не стесняется озвучивать свои признания, что они являются организаторами терактов на территории России в отношении военных, государственных лиц, журналистов. И во-вторых, они озвучивают планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государства признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир. Это совершенно точно измышления больного разума, это точно должно быть наказано и искоренено. Жить рядом с террористами нельзя", — сказала собеседница агентства.Слова Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы комментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат считает, что подобными высказываниями он со своей экстремистской сворой подрывает мирные усилия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что парад Победы в Москве состоится, россияне будут с гордостью наблюдать за ним.

https://ria.ru/20250501/gosduma-2014611341.html

https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014524796.html

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