https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014637351.html
СМИ раскрыли, как президент Бразилии унизил Зеленского
СМИ раскрыли, как президент Бразилии унизил Зеленского - РИА Новости, 02.05.2025
СМИ раскрыли, как президент Бразилии унизил Зеленского
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не ответил на шесть писем от Владимира Зеленского с просьбой о встрече, передает бразильская газета Metrópoles со... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:00:00+03:00
2025-05-02T04:00:00+03:00
2025-05-02T04:45:00+03:00
в мире
бразилия
италия
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013821585_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_dde148f5eb1fa4c1bb91d5510269fc03.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не ответил на шесть писем от Владимира Зеленского с просьбой о встрече, передает бразильская газета Metrópoles со ссылкой на источники.Как утверждается, издание получило доступ к содержанию шести писем, отправленных главой киевского режима бразильскому лидеру в период с 2023 по 2024 год с запросами на встречи."Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась украинская война. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера", — говорится в материале.Кроме того, Зеленский просил о встрече на саммите Группы двадцати, который проходил в октябре 2024 года, но его проигнорировали и в тот раз.Ни на одно из писем, отправленных Зеленским, бразильский президент не ответил, добавила газетаВ марте экс-премьер Италии Массимо д’Алема рассказал газете La Reppublica, что бразильский лидер отказался общаться с ним, несмотря на то, что тот приехал по просьбе главы киевского режима.
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995785476.html
https://ria.ru/20250418/voskhischenie-2011969314.html
бразилия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013821585_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_9144e580c0ad662cd8363111c7321cd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, италия, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Италия, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва
СМИ раскрыли, как президент Бразилии унизил Зеленского
Metrópoles: президент Бразилии не ответил на шесть писем от Зеленского