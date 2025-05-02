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СМИ раскрыли, как президент Бразилии унизил Зеленского - РИА Новости, 02.05.2025
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04:00 02.05.2025 (обновлено: 04:45 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014637351.html
СМИ раскрыли, как президент Бразилии унизил Зеленского
СМИ раскрыли, как президент Бразилии унизил Зеленского - РИА Новости, 02.05.2025
СМИ раскрыли, как президент Бразилии унизил Зеленского
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не ответил на шесть писем от Владимира Зеленского с просьбой о встрече, передает бразильская газета Metrópoles со... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T04:00:00+03:00
2025-05-02T04:45:00+03:00
в мире
бразилия
италия
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не ответил на шесть писем от Владимира Зеленского с просьбой о встрече, передает бразильская газета Metrópoles со ссылкой на источники.Как утверждается, издание получило доступ к содержанию шести писем, отправленных главой киевского режима бразильскому лидеру в период с 2023 по 2024 год с запросами на встречи."Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась украинская война. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера", — говорится в материале.Кроме того, Зеленский просил о встрече на саммите Группы двадцати, который проходил в октябре 2024 года, но его проигнорировали и в тот раз.Ни на одно из писем, отправленных Зеленским, бразильский президент не ответил, добавила газетаВ марте экс-премьер Италии Массимо д’Алема рассказал газете La Reppublica, что бразильский лидер отказался общаться с ним, несмотря на то, что тот приехал по просьбе главы киевского режима.
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995785476.html
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в мире, бразилия, италия, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Италия, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва
СМИ раскрыли, как президент Бразилии унизил Зеленского

Metrópoles: президент Бразилии не ответил на шесть писем от Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не ответил на шесть писем от Владимира Зеленского с просьбой о встрече, передает бразильская газета Metrópoles со ссылкой на источники.
Как утверждается, издание получило доступ к содержанию шести писем, отправленных главой киевского режима бразильскому лидеру в период с 2023 по 2024 год с запросами на встречи.
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"Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась украинская война. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера", — говорится в материале.
Кроме того, Зеленский просил о встрече на саммите Группы двадцати, который проходил в октябре 2024 года, но его проигнорировали и в тот раз.
Ни на одно из писем, отправленных Зеленским, бразильский президент не ответил, добавила газета
В марте экс-премьер Италии Массимо д’Алема рассказал газете La Reppublica, что бразильский лидер отказался общаться с ним, несмотря на то, что тот приехал по просьбе главы киевского режима.
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