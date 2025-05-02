https://ria.ru/20250502/zaporozhe-2014645438.html

В Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод

В Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод - РИА Новости, 02.05.2025

В Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод

Локомотиво-ремонтный завод ночью поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщили в компании "Украинские железные дороги". РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T07:52:00+03:00

2025-05-02T07:52:00+03:00

2025-05-02T07:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

вооруженные силы украины

украинская железная дорога

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Локомотиво-ремонтный завод ночью поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщили в компании "Украинские железные дороги". Говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании, ночью локомотиво-ремонтный завод в Запорожье - Запорожский электровозоремонтный завод - был поврежден. Как отмечается в сообщении, пожар удалось потушить только к утру пострадавших нет.

https://ria.ru/20250502/trevoga-2014643182.html

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запорожье, вооруженные силы украины, украинская железная дорога