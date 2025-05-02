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В Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод
В Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод - РИА Новости, 02.05.2025
В Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод
Локомотиво-ремонтный завод ночью поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщили в компании "Украинские железные дороги". РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:52:00+03:00
2025-05-02T07:52:00+03:00
2025-05-02T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
украинская железная дорога
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Локомотиво-ремонтный завод ночью поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщили в компании "Украинские железные дороги". Говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании, ночью локомотиво-ремонтный завод в Запорожье - Запорожский электровозоремонтный завод - был поврежден. Как отмечается в сообщении, пожар удалось потушить только к утру пострадавших нет.
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запорожье, вооруженные силы украины, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Украинская железная дорога
В Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод
УЖД: в Запорожье повредили локомотиво-ремонтный завод