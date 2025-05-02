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Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:18 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/zakon-2014671593.html
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии - РИА Новости, 02.05.2025
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии в стране в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:18:00+03:00
2025-05-02T13:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии в стране в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба палаты в своем Telegram-канале. "Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении. Теперь законопроект должен подписать президент. Пресс-служба главы государства 24 апреля сообщила, что правительство Белоруссии по поручению президента Алеександра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы. 30 апреля нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект. По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных. Как сообщалось, основными условиями для применения амнистии являются полное возмещение вреда и ущерба, причиненного преступлением, положительная характеристика лица в период отбывания наказания. Законопроект содержит ряд новелл. В частности, предлагается уменьшить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, за исключением лиц, совершивших такие преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств. Законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, лицами, имеющими медицинские показания к специальному лечению в связи с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения. Лиц, осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, предлагается освободить от наказания частично сроком на один год вместо замены назначенного им наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок не свыше шести лет, планируется заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. При этом планируется не применять амнистию в отношении лиц, злостно уклоняющихся от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также совершивших преступления, связанные с незаконными действиями в отношении государственных секретов. Как и при прошлогодней амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предусматривается снижение срока наказания на один год многодетным женщинам, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков; женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; лицам, совершившим коррупционные преступления. Планируется распространение амнистии на лиц, совершивших некоторые преступления по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации", "уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации". Законопроект предполагает неприменение амнистии к лицам, причастным к экстремистской и террористической деятельности.
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белоруссия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила закон об амнистии к юбилею Победы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаседание Палаты представителей парламента Белоруссии
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии в стране в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба палаты в своем Telegram-канале.
«
"Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении.
Теперь законопроект должен подписать президент.
Пресс-служба главы государства 24 апреля сообщила, что правительство Белоруссии по поручению президента Алеександра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы. 30 апреля нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект.
По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных.
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Как сообщалось, основными условиями для применения амнистии являются полное возмещение вреда и ущерба, причиненного преступлением, положительная характеристика лица в период отбывания наказания.
Законопроект содержит ряд новелл. В частности, предлагается уменьшить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, за исключением лиц, совершивших такие преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств.
Законопроектом предлагается дополнить перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, лицами, имеющими медицинские показания к специальному лечению в связи с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения. Лиц, осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, предлагается освободить от наказания частично сроком на один год вместо замены назначенного им наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок не свыше шести лет, планируется заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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При этом планируется не применять амнистию в отношении лиц, злостно уклоняющихся от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также совершивших преступления, связанные с незаконными действиями в отношении государственных секретов.
Как и при прошлогодней амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предусматривается снижение срока наказания на один год многодетным женщинам, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков; женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; лицам, совершившим коррупционные преступления.
Планируется распространение амнистии на лиц, совершивших некоторые преступления по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации", "уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации". Законопроект предполагает неприменение амнистии к лицам, причастным к экстремистской и террористической деятельности.
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