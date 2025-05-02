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Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне - РИА Новости, 02.05.2025
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17:48 02.05.2025 (обновлено: 18:48 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/zakharova-2014699637.html
Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне
Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне - РИА Новости, 02.05.2025
Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила в Telegram слова президента США Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:48:00+03:00
2025-05-02T18:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
россия
ссср
вторая мировая война (1939-1945)
франклин рузвельт
мария захарова
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила в Telegram слова президента США Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.&quot;Красная армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов&quot;, — привела она слова американского лидера, написанные им в письме к Иосифу Сталину 22 февраля 1943 года.Дипломат также опубликовала поздравления Рузвельта Верховному главнокомандующему с победой в Сталинградской битве, в котором тот отметил вклад граждан СССР и советских воинов, своим примером вызвавших у всех остальных стран новую решимость приложить все усилия для окончательного разгрома Германии.В обращении от 28 апреля 1942 года, опубликованном Захаровой, президент США отмечал, что советские войска уничтожают больше живой силы и техники врага, чем все остальные страны вместе.В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что США якобы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой.Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.В январе Трамп сделал еще одно спорное высказывание, согласно которому Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле подчеркнули, что не согласны с такой формулировкой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
https://rsport.ria.ru/20250502/vasilev-2014698395.html
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в мире, сша, дональд трамп, россия, ссср, вторая мировая война (1939-1945), франклин рузвельт, мария захарова, telegram
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, СССР, Вторая мировая война (1939-1945), Франклин Рузвельт, Мария Захарова, Telegram
Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне

Захарова: Рузвельт признавал решающий вклад Советского Союза в Победу

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила в Telegram слова президента США Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.
«

"Красная армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов", — привела она слова американского лидера, написанные им в письме к Иосифу Сталину 22 февраля 1943 года.

Дипломат также опубликовала поздравления Рузвельта Верховному главнокомандующему с победой в Сталинградской битве, в котором тот отметил вклад граждан СССР и советских воинов, своим примером вызвавших у всех остальных стран новую решимость приложить все усилия для окончательного разгрома Германии.
В обращении от 28 апреля 1942 года, опубликованном Захаровой, президент США отмечал, что советские войска уничтожают больше живой силы и техники врага, чем все остальные страны вместе.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Васильев назвал слова Трампа о Второй мировой войне работой на имидж
Вчера, 17:36
В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что США якобы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой.
Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.

По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.

В январе Трамп сделал еще одно спорное высказывание, согласно которому Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле подчеркнули, что не согласны с такой формулировкой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.
Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Слуцкий призвал ввести исторический ликбез в Белом доме после слов Трампа
Вчера, 14:39
 
В миреСШАДональд ТрампРоссияСССРВторая мировая война (1939-1945)Франклин РузвельтМария ЗахароваTelegram
 
 
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