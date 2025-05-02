https://ria.ru/20250502/zakharova-2014699637.html

Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне

Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне - РИА Новости, 02.05.2025

Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила в Telegram слова президента США Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:48:00+03:00

2025-05-02T17:48:00+03:00

2025-05-02T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила в Telegram слова президента США Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне."Красная армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов", — привела она слова американского лидера, написанные им в письме к Иосифу Сталину 22 февраля 1943 года.Дипломат также опубликовала поздравления Рузвельта Верховному главнокомандующему с победой в Сталинградской битве, в котором тот отметил вклад граждан СССР и советских воинов, своим примером вызвавших у всех остальных стран новую решимость приложить все усилия для окончательного разгрома Германии.В обращении от 28 апреля 1942 года, опубликованном Захаровой, президент США отмечал, что советские войска уничтожают больше живой силы и техники врага, чем все остальные страны вместе.В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что США якобы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой.Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.В январе Трамп сделал еще одно спорное высказывание, согласно которому Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле подчеркнули, что не согласны с такой формулировкой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.

https://rsport.ria.ru/20250502/vasilev-2014698395.html

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