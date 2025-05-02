https://ria.ru/20250502/zakharova-2014699637.html
Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне
Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне - РИА Новости, 02.05.2025
Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила в Telegram слова президента США Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:48:00+03:00
2025-05-02T17:48:00+03:00
2025-05-02T18:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
россия
ссср
вторая мировая война (1939-1945)
франклин рузвельт
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила в Telegram слова президента США Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне."Красная армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов", — привела она слова американского лидера, написанные им в письме к Иосифу Сталину 22 февраля 1943 года.Дипломат также опубликовала поздравления Рузвельта Верховному главнокомандующему с победой в Сталинградской битве, в котором тот отметил вклад граждан СССР и советских воинов, своим примером вызвавших у всех остальных стран новую решимость приложить все усилия для окончательного разгрома Германии.В обращении от 28 апреля 1942 года, опубликованном Захаровой, президент США отмечал, что советские войска уничтожают больше живой силы и техники врага, чем все остальные страны вместе.В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что США якобы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Он также объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой.Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.В январе Трамп сделал еще одно спорное высказывание, согласно которому Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну. В Кремле подчеркнули, что не согласны с такой формулировкой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Вашингтон получал выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине. По его словам, самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать мировую историю. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
https://rsport.ria.ru/20250502/vasilev-2014698395.html
https://ria.ru/20250502/voyna-2014680497.html
сша
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, россия, ссср, вторая мировая война (1939-1945), франклин рузвельт, мария захарова, telegram
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, СССР, Вторая мировая война (1939-1945), Франклин Рузвельт, Мария Захарова, Telegram
Захарова напомнила о словах Рузвельта про победу во Второй мировой войне
Захарова: Рузвельт признавал решающий вклад Советского Союза в Победу