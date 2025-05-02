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Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове - РИА Новости, 02.05.2025
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02:03 02.05.2025 (обновлено: 09:28 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/zakharova-2014633228.html
Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове
Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове - РИА Новости, 02.05.2025
Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове
Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов — это акт глумления над предками, РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:03:00+03:00
2025-05-02T09:28:00+03:00
украина
львов
ссср
николай кузнецов
мария захарова
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов — это акт глумления над предками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова газете "Известия".В январе украинское издание Zaxid.net сообщило о планах эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов из-за переноса комплекса. Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле героя СССР Николая Кузнецова. На прошлой неделе, по данным портала "Общественное. Львов", власти начали демонтаж "Холма Славы".&quot;Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности&quot;, — сказала Захарова.По ее словам, лишь благодаря усилиям советской армии Украина смогла преодолеть натиск фашистов, которые планировали стереть страну с лица земли. "То, что они называют перезахоронением, это даже не эксгумация в юридически строгом смысле, это кощунственное надругательство над памятью. &lt;...&gt; Они хотят продемонстрировать Западу свою верноподданническую сущность отмежевания от истинной исторической памяти", — отметила дипломат.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о "декоммунизации". В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20250115/kreml-1993821592.html
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украина, львов, ссср, николай кузнецов, мария захарова
Украина, Львов, СССР, Николай Кузнецов, Мария Захарова
Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове

Захарова: демонтаж мемориала во Львове является глумлением над предками

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов — это акт глумления над предками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова газете "Известия".
В январе украинское издание Zaxid.net сообщило о планах эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов из-за переноса комплекса. Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле героя СССР Николая Кузнецова. На прошлой неделе, по данным портала "Общественное. Львов", власти начали демонтаж "Холма Славы".
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«

"Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности", — сказала Захарова.

По ее словам, лишь благодаря усилиям советской армии Украина смогла преодолеть натиск фашистов, которые планировали стереть страну с лица земли.
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"То, что они называют перезахоронением, это даже не эксгумация в юридически строгом смысле, это кощунственное надругательство над памятью. <...> Они хотят продемонстрировать Западу свою верноподданническую сущность отмежевания от истинной исторической памяти", — отметила дипломат.

Мемориал "Холм Славы" во Львове возвели в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о "декоммунизации". В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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УкраинаЛьвовСССРНиколай КузнецовМария Захарова
 
 
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