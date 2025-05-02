https://ria.ru/20250502/zakharova-2014633228.html

Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове

Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове - РИА Новости, 02.05.2025

Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове

Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов — это акт глумления над предками, РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:03:00+03:00

2025-05-02T02:03:00+03:00

2025-05-02T09:28:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов — это акт глумления над предками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова газете "Известия".В январе украинское издание Zaxid.net сообщило о планах эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов из-за переноса комплекса. Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле героя СССР Николая Кузнецова. На прошлой неделе, по данным портала "Общественное. Львов", власти начали демонтаж "Холма Славы"."Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности", — сказала Захарова.По ее словам, лишь благодаря усилиям советской армии Украина смогла преодолеть натиск фашистов, которые планировали стереть страну с лица земли. "То, что они называют перезахоронением, это даже не эксгумация в юридически строгом смысле, это кощунственное надругательство над памятью. <...> Они хотят продемонстрировать Западу свою верноподданническую сущность отмежевания от истинной исторической памяти", — отметила дипломат.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о "декоммунизации". В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20250115/kreml-1993821592.html

https://ria.ru/20250429/natsist-2014126864.html

https://ria.ru/20250418/matvienko--2012013496.html

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украина, львов, ссср, николай кузнецов, мария захарова