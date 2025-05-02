Захарова раскритиковала демонтаж мемориального комплекса во Львове
Захарова: демонтаж мемориала во Львове является глумлением над предками
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове с последующей эксгумацией и перезахоронением останков советских воинов — это акт глумления над предками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова газете "Известия".
В январе украинское издание Zaxid.net сообщило о планах эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов из-за переноса комплекса. Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле героя СССР Николая Кузнецова. На прошлой неделе, по данным портала "Общественное. Львов", власти начали демонтаж "Холма Славы".
«
"Что такое 80 лет Победы? Это 80 лет мира, который не знал третьей мировой войны. И в этот юбилейный год киевский режим начинает глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности", — сказала Захарова.
По ее словам, лишь благодаря усилиям советской армии Украина смогла преодолеть натиск фашистов, которые планировали стереть страну с лица земли.
"То, что они называют перезахоронением, это даже не эксгумация в юридически строгом смысле, это кощунственное надругательство над памятью. <...> Они хотят продемонстрировать Западу свою верноподданническую сущность отмежевания от истинной исторической памяти", — отметила дипломат.
Мемориал "Холм Славы" во Львове возвели в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о "декоммунизации". В последнее время киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Матвиенко высказалась о "праздновании" в Киеве 9 Мая
18 апреля, 11:32