https://ria.ru/20250502/yazva-2014675955.html

В Таиланде сообщили о первом случае гибели от сибирской язвы

В Таиланде сообщили о первом случае гибели от сибирской язвы - РИА Новости, 02.05.2025

В Таиланде сообщили о первом случае гибели от сибирской язвы

В Таиланде мужчина умер от сибирской язвы, пишет тайская газета Nation. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T13:55:00+03:00

2025-05-02T13:55:00+03:00

2025-05-02T15:45:00+03:00

таиланд

в мире

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_72a3c175558c9e0fdc42ab3133a41f88.jpg

ДЖАКАРТА, 2 мая — РИА Новости. В Таиланде мужчина умер от сибирской язвы, пишет тайская газета Nation.Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда уточнил, что случай зарегистрирован в провинции Мукдахан на северо-востоке страны. Умер 53-летний мужчина — предположительно, он заразился, съев говядину во время религиозного праздника."У пациента была рана на правой руке и опухшие лимфатические узлы в правой подмышечной впадине. В истории болезни указано, что он <...> ел сырую говядину. Предварительный диагноз указал на септический шок, а результаты лабораторных исследований департамента медицинских наук подтвердили наличие Bacillus anthracis — бактерии, вызывающей сибирскую язву", — отметила газета. В пятницу подтвердился еще один случай заражения сибирской язвой в провинции Мукдахан."Новый случай доводит общее число подтвержденных случаев сибирской язвы в районе до двух. Один из них закончился смертью. Положительный результат был подтвержден методом ОТ-ПЦР. Результаты тестов оставшихся двух предполагаемых пациентов, как ожидается, будут опубликованы завтра", — говорится в публикации.По состоянию на пятницу 638 человек ожидают подтверждение диагноза. Из них 36 участвовали в забое животного, 472 употребляли сырое мясо, 130 имели бытовые контакты. Департамент развития животноводства не сообщал о предыдущих случаях сибирской язвы у местных животных, сейчас ведомство выявляет источник заражения.

https://ria.ru/20250419/mukha-2012224968.html

https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таиланд, в мире, здоровье - общество