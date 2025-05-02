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В Таиланде сообщили о первом случае гибели от сибирской язвы
В Таиланде сообщили о первом случае гибели от сибирской язвы - РИА Новости, 02.05.2025
В Таиланде сообщили о первом случае гибели от сибирской язвы
В Таиланде мужчина умер от сибирской язвы, пишет тайская газета Nation. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:55:00+03:00
2025-05-02T13:55:00+03:00
2025-05-02T15:45:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 2 мая — РИА Новости. В Таиланде мужчина умер от сибирской язвы, пишет тайская газета Nation.Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда уточнил, что случай зарегистрирован в провинции Мукдахан на северо-востоке страны. Умер 53-летний мужчина — предположительно, он заразился, съев говядину во время религиозного праздника."У пациента была рана на правой руке и опухшие лимфатические узлы в правой подмышечной впадине. В истории болезни указано, что он <...> ел сырую говядину. Предварительный диагноз указал на септический шок, а результаты лабораторных исследований департамента медицинских наук подтвердили наличие Bacillus anthracis — бактерии, вызывающей сибирскую язву", — отметила газета. В пятницу подтвердился еще один случай заражения сибирской язвой в провинции Мукдахан."Новый случай доводит общее число подтвержденных случаев сибирской язвы в районе до двух. Один из них закончился смертью. Положительный результат был подтвержден методом ОТ-ПЦР. Результаты тестов оставшихся двух предполагаемых пациентов, как ожидается, будут опубликованы завтра", — говорится в публикации.По состоянию на пятницу 638 человек ожидают подтверждение диагноза. Из них 36 участвовали в забое животного, 472 употребляли сырое мясо, 130 имели бытовые контакты. Департамент развития животноводства не сообщал о предыдущих случаях сибирской язвы у местных животных, сейчас ведомство выявляет источник заражения.
https://ria.ru/20250419/mukha-2012224968.html
https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таиланд, в мире, здоровье - общество
Таиланд, В мире, Здоровье - Общество
В Таиланде сообщили о первом случае гибели от сибирской язвы
Житель Таиланда умер от сибирской язвы, съев говядину на религиозном празднике
ДЖАКАРТА, 2 мая — РИА Новости.
В Таиланде мужчина умер от сибирской язвы, пишет тайская газета Nation
.
Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда
уточнил, что случай зарегистрирован в провинции Мукдахан на северо-востоке страны. Умер 53-летний мужчина — предположительно, он заразился, съев говядину во время религиозного праздника.
"У пациента была рана на правой руке и опухшие лимфатические узлы в правой подмышечной впадине. В истории болезни указано, что он <...> ел сырую говядину. Предварительный диагноз указал на септический шок, а результаты лабораторных исследований департамента медицинских наук подтвердили наличие Bacillus anthracis — бактерии, вызывающей сибирскую язву", — отметила газета.
В пятницу подтвердился еще один случай заражения сибирской язвой в провинции Мукдахан.
«
"Новый случай доводит общее число подтвержденных случаев сибирской язвы в районе до двух. Один из них закончился смертью. Положительный результат был подтвержден методом ОТ-ПЦР. Результаты тестов оставшихся двух предполагаемых пациентов, как ожидается, будут опубликованы завтра", — говорится в публикации.
По состоянию на пятницу 638 человек ожидают подтверждение диагноза. Из них 36 участвовали в забое животного, 472 употребляли сырое мясо, 130 имели бытовые контакты.
Департамент развития животноводства не сообщал о предыдущих случаях сибирской язвы у местных животных, сейчас ведомство выявляет источник заражения.