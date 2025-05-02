Рейтинг@Mail.ru
Житель Херсонской области рассказал об угрозах ВСУ атаками по мирным - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/vsu-2014715305.html
Житель Херсонской области рассказал об угрозах ВСУ атаками по мирным
Житель Херсонской области рассказал об угрозах ВСУ атаками по мирным - РИА Новости, 02.05.2025
Житель Херсонской области рассказал об угрозах ВСУ атаками по мирным
Украинские военнослужащие распространяют среди жителей Алёшкинского района информацию, что будут уничтожать все движущиеся гражданские объекты, сообщил РИА... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:25:00+03:00
2025-05-02T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие распространяют среди жителей Алёшкинского района информацию, что будут уничтожать все движущиеся гражданские объекты, сообщил РИА Новости житель села Большие Копани, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности. "Все движущиеся объекты с 20.00 до 06.00 они считают военными и будут их уничтожать", - рассказал РИА Новости житель села. По его словам, обстрелы района не прекращаются. "Ночь регулярно прилетаю "Бабы-Ежки" (украинский дрон-камикадзе "Баба-Яга" - ред.) и FPV-дроны. Причем бьют по всему населенному пункту", - добавил местный житель. ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, 10 человек находятся в Алешковской ЦРБ . Также в своём Telegram-канале губернатор написал, что 30 апреля начальник территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки БПЛА против жилого сектора в селе Большие Копани в Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250502/pvo-2014660717.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Житель Херсонской области рассказал об угрозах ВСУ атаками по мирным

ВСУ распространяют среди жителей Алешкинского района угрозы атаковать мирных

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие распространяют среди жителей Алёшкинского района информацию, что будут уничтожать все движущиеся гражданские объекты, сообщил РИА Новости житель села Большие Копани, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.
"Все движущиеся объекты с 20.00 до 06.00 они считают военными и будут их уничтожать", - рассказал РИА Новости житель села.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь
Вчера, 11:02
По его словам, обстрелы района не прекращаются.
"Ночь регулярно прилетаю "Бабы-Ежки" (украинский дрон-камикадзе "Баба-Яга" - ред.) и FPV-дроны. Причем бьют по всему населенному пункту", - добавил местный житель.
ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, 10 человек находятся в Алешковской ЦРБ .
Также в своём Telegram-канале губернатор написал, что 30 апреля начальник территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки БПЛА против жилого сектора в селе Большие Копани в Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала