Житель Херсонской области рассказал об угрозах ВСУ атаками по мирным
ВСУ распространяют среди жителей Алешкинского района угрозы атаковать мирных
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие распространяют среди жителей Алёшкинского района информацию, что будут уничтожать все движущиеся гражданские объекты, сообщил РИА Новости житель села Большие Копани, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.
"Все движущиеся объекты с 20.00 до 06.00 они считают военными и будут их уничтожать", - рассказал РИА Новости житель села.
По его словам, обстрелы района не прекращаются.
"Ночь регулярно прилетаю "Бабы-Ежки" (украинский дрон-камикадзе "Баба-Яга" - ред.) и FPV-дроны. Причем бьют по всему населенному пункту", - добавил местный житель.
ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, 10 человек находятся в Алешковской ЦРБ .
Также в своём Telegram-канале губернатор написал, что 30 апреля начальник территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки БПЛА против жилого сектора в селе Большие Копани в Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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