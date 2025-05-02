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ВСУ потеряли более 2970 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли более 2970 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025

ВСУ потеряли более 2970 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, противник потрепал в зоне действия группировки свыше 2970 военнослужащих, сообщило в пятницу... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:11:00+03:00

2025-05-02T12:11:00+03:00

2025-05-02T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, противник потрепал в зоне действия группировки свыше 2970 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ.“Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии”, - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша