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ВСУ потеряли более 2970 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли более 2970 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025
ВСУ потеряли более 2970 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, противник потрепал в зоне действия группировки свыше 2970 военнослужащих, сообщило в пятницу... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T12:11:00+03:00
2025-05-02T12:11:00+03:00
2025-05-02T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю, противник потрепал в зоне действия группировки свыше 2970 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ.“Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии”, - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ВСУ потеряли более 2970 военных в зоне действий "Центра" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 2970 военных в зоне действий "Центра" за неделю