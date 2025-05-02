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ВСУ потеряли более 600 военных в зоне действий "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли более 600 военных в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 02.05.2025

ВСУ потеряли более 600 военных в зоне действий "Днепра" за неделю

Российская группировка "Днепр" за неделю уничтожила более 600 украинских боевиков, две бронемашины, шесть артиллерийских орудий, 10 станций радиоэлектронной и... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T12:15:00+03:00

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2025-05-02T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" за неделю уничтожила более 600 украинских боевиков, две бронемашины, шесть артиллерийских орудий, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 26 апреля по 2 мая."ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность