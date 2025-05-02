Украинские войска обстреляли Белгородскую область
ВСУ за сутки выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 37 БПЛА
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 203 снаряда и 37 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 215 боеприпасов и зафиксированы атаки 90 беспилотниками, из них 31 дрон был сбит. Пострадали два мирных жителя. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, четырех гаражах, складе и 8 транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Романовка выпущено 203 боеприпаса в ходе 26 обстрелов и совершены атаки 37 беспилотников... В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хуторам Бондаренков, Марьино и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника, 16 из которых сбиты и подавлены. В городской больнице №2 города Белгорода медики провели все необходимые обследования женщине, которая поступила из города Шебекино после атаки беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе четырем населенных пунктов атакованы 5 беспилотниками. В больницу обратился боец подразделения "Орлан", который после атаки беспилотника почувствовал ухудшение состояния. В Борисовском районе село Байцуры атаковано 2 беспилотниками. В Валуйском округе семь населенных пунктов атакованы 17 беспилотниками. В Волоконовском районе сёла Новое и Тишанка атакованы 5 дронами. В Грайворонском округе город Грайворон и посёлок Горьковский подверглись атакам 3 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.