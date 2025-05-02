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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 02.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/vsu--2014660990.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 02.05.2025
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 203 снаряда и 37 беспилотников, сообщил глава... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T11:06:00+03:00
2025-05-02T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 203 снаряда и 37 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 215 боеприпасов и зафиксированы атаки 90 беспилотниками, из них 31 дрон был сбит. Пострадали два мирных жителя. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, четырех гаражах, складе и 8 транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Романовка выпущено 203 боеприпаса в ходе 26 обстрелов и совершены атаки 37 беспилотников... В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хуторам Бондаренков, Марьино и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника, 16 из которых сбиты и подавлены. В городской больнице №2 города Белгорода медики провели все необходимые обследования женщине, которая поступила из города Шебекино после атаки беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе четырем населенных пунктов атакованы 5 беспилотниками. В больницу обратился боец подразделения "Орлан", который после атаки беспилотника почувствовал ухудшение состояния. В Борисовском районе село Байцуры атаковано 2 беспилотниками. В Валуйском округе семь населенных пунктов атакованы 17 беспилотниками. В Волоконовском районе сёла Новое и Тишанка атакованы 5 дронами. В Грайворонском округе город Грайворон и посёлок Горьковский подверглись атакам 3 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

ВСУ за сутки выпустили по Краснояружскому району Белгородской области 37 БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 203 снаряда и 37 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 215 боеприпасов и зафиксированы атаки 90 беспилотниками, из них 31 дрон был сбит. Пострадали два мирных жителя. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, четырех гаражах, складе и 8 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Романовка выпущено 203 боеприпаса в ходе 26 обстрелов и совершены атаки 37 беспилотников... В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хуторам Бондаренков, Марьино и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника, 16 из которых сбиты и подавлены. В городской больнице №2 города Белгорода медики провели все необходимые обследования женщине, которая поступила из города Шебекино после атаки беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе четырем населенных пунктов атакованы 5 беспилотниками. В больницу обратился боец подразделения "Орлан", который после атаки беспилотника почувствовал ухудшение состояния. В Борисовском районе село Байцуры атаковано 2 беспилотниками. В Валуйском округе семь населенных пунктов атакованы 17 беспилотниками. В Волоконовском районе сёла Новое и Тишанка атакованы 5 дронами. В Грайворонском округе город Грайворон и посёлок Горьковский подверглись атакам 3 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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