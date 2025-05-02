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Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление - РИА Новости, 02.05.2025
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03:08 02.05.2025 (обновлено: 03:41 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/vrach-2014635702.html
Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление
Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление - РИА Новости, 02.05.2025
Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление
Репа оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление и предотвращает чрезмерное образование тромбоцитов, рассказала... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T03:08:00+03:00
2025-05-02T03:41:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Репа оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление и предотвращает чрезмерное образование тромбоцитов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. &quot;Репа полезна для работы сердца. Научные исследования последних лет определили, что этот корнеплод обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Среди них - способность снижать кровяное давление и предотвращать чрезмерное образование тромбоцитов. Калий, содержащийся в овоще, также способствует расслаблению сосудов и мягкому снижению артериального давления&quot;, —сказала она.Репа содержит в себе большое количество клетчатки, незаменимой для поддержания здоровья пищеварительной системы. Пищевые волокна репы не только способствуют быстрому перевариванию пищи, но и поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а клетчатка поддерживает здоровый метаболизм. Также репа рекомендуется для правильной работы печени: она активизирует выделение желчи и препятствует образованию желчных камней, поддерживает активацию перистальтики кишечника и предотвращает застой питательных веществ. Способствует снижению уровня холестерина, что, в свою очередь, предупреждает атеросклероз.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление

Врач Сухорукова: употребление репы помогает снизить кровяное давление

© РИА Новости / Кирилл Каллиников На столе сбитень, тавранчук, валяница, пареная репа, кундюмы, калачи, ботаньец, пряженик
На столе сбитень, тавранчук, валяница, пареная репа, кундюмы, калачи, ботаньец, пряженик - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
На столе сбитень, тавранчук, валяница, пареная репа, кундюмы, калачи, ботаньец, пряженик . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Репа оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление и предотвращает чрезмерное образование тромбоцитов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«

"Репа полезна для работы сердца. Научные исследования последних лет определили, что этот корнеплод обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Среди них - способность снижать кровяное давление и предотвращать чрезмерное образование тромбоцитов. Калий, содержащийся в овоще, также способствует расслаблению сосудов и мягкому снижению артериального давления", —сказала она.

Репа содержит в себе большое количество клетчатки, незаменимой для поддержания здоровья пищеварительной системы. Пищевые волокна репы не только способствуют быстрому перевариванию пищи, но и поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а клетчатка поддерживает здоровый метаболизм.
Также репа рекомендуется для правильной работы печени: она активизирует выделение желчи и препятствует образованию желчных камней, поддерживает активацию перистальтики кишечника и предотвращает застой питательных веществ. Способствует снижению уровня холестерина, что, в свою очередь, предупреждает атеросклероз.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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