https://ria.ru/20250502/vrach-2014635702.html

Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление

Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление - РИА Новости, 02.05.2025

Врач назвала продукт, снижающий кровяное давление

Репа оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление и предотвращает чрезмерное образование тромбоцитов, рассказала... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T03:08:00+03:00

2025-05-02T03:08:00+03:00

2025-05-02T03:41:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Репа оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление и предотвращает чрезмерное образование тромбоцитов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Репа полезна для работы сердца. Научные исследования последних лет определили, что этот корнеплод обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Среди них - способность снижать кровяное давление и предотвращать чрезмерное образование тромбоцитов. Калий, содержащийся в овоще, также способствует расслаблению сосудов и мягкому снижению артериального давления", —сказала она.Репа содержит в себе большое количество клетчатки, незаменимой для поддержания здоровья пищеварительной системы. Пищевые волокна репы не только способствуют быстрому перевариванию пищи, но и поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а клетчатка поддерживает здоровый метаболизм. Также репа рекомендуется для правильной работы печени: она активизирует выделение желчи и препятствует образованию желчных камней, поддерживает активацию перистальтики кишечника и предотвращает застой питательных веществ. Способствует снижению уровня холестерина, что, в свою очередь, предупреждает атеросклероз.

https://ria.ru/20250501/vrach-2014528322.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова