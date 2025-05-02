https://ria.ru/20250502/vorobev-2014657030.html

Воробьев рассказал об устранении последствий непогоды в Подмосковье

Воробьев рассказал об устранении последствий непогоды в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2025

Воробьев рассказал об устранении последствий непогоды в Подмосковье

Жители более 90 населенных пунктов Сергиево-Посадского округа и Дмитровского округа Подмосковья остались без электричества в результате циклона, сообщил глава... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:13:00+03:00

2025-05-02T10:13:00+03:00

2025-05-02T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жители более 90 населенных пунктов Сергиево-Посадского округа и Дмитровского округа Подмосковья остались без электричества в результате циклона, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Как написал Воробьев в своем канале в Telegram, ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах. Губернатор уточнил, что по всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. "Больше всего пострадали северные и северно-западные округа – Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде без электричества остаются 46 населенных пунктов (около 5,5 тыс. жителей) и отключены 11 котельных. В Дмитровском округе – 47 населенных пунктов без электричества и 21 отключенная котельная. В Талдоме основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП", - написал Воробьев. Глава региона уточнил, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады Россетей, Мособлэнерго и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. "Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20250502/sinoptik--2014646932.html

https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

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московская область (подмосковье), талдом, дмитров, андрей воробьев, россети