Воробьев рассказал об устранении последствий непогоды в Подмосковье
Жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без света из-за циклона
© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Жители более 90 населенных пунктов Сергиево-Посадского округа и Дмитровского округа Подмосковья остались без электричества в результате циклона, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Как написал Воробьев в своем канале в Telegram, ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах.
Губернатор уточнил, что по всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
"Больше всего пострадали северные и северно-западные округа – Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде без электричества остаются 46 населенных пунктов (около 5,5 тыс. жителей) и отключены 11 котельных. В Дмитровском округе – 47 населенных пунктов без электричества и 21 отключенная котельная. В Талдоме основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП", - написал Воробьев.
Глава региона уточнил, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады Россетей, Мособлэнерго и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения.
"Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий", - добавил Воробьев.
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