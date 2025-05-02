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Вэнс сообщил, что Маск останется в правительстве США - РИА Новости, 02.05.2025
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02:22 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/vens-2014633922.html
Вэнс сообщил, что Маск останется в правительстве США
Вэнс сообщил, что Маск останется в правительстве США - РИА Новости, 02.05.2025
Вэнс сообщил, что Маск останется в правительстве США
Миллиардер Илон Маск изначально предполагал, что его работа в Белом доме продлится всего полгода, но и по окончанию этого срока он продолжит работать в... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:22:00+03:00
2025-05-02T02:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Миллиардер Илон Маск изначально предполагал, что его работа в Белом доме продлится всего полгода, но и по окончанию этого срока он продолжит работать в правительстве, хотя станет реже появляться в Вашингтоне, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Он пришел и сказал, что будет работать над этим проектом в течение шести месяцев. И, кстати, он не собирается исчезать. Его роль останется неизменной. Просто он не будет проводить в Вашингтоне каждый день, поскольку у него есть другие обязанности", - сказал Вэнс в интервью Fox News. Он также подчеркнул, что Америка не сможет объективно оценить работу департамента эффективности правительства США под руководством Маска, пока не наступит 2026 год. Однако вице-президент убежден, что Вашингтону удалось сократить излишние траты в своей работе и защитить интересы американских налогоплательщиков. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250502/khegset-2014632495.html
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в мире, илон маск, дональд трамп, майк джонсон, сша
В мире, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон, США
Вэнс сообщил, что Маск останется в правительстве США

Вэнс: Маск останется в правительстве, но будет появляться реже

© AP Photo / Jeffrey PhelpsИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Миллиардер Илон Маск изначально предполагал, что его работа в Белом доме продлится всего полгода, но и по окончанию этого срока он продолжит работать в правительстве, хотя станет реже появляться в Вашингтоне, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Он пришел и сказал, что будет работать над этим проектом в течение шести месяцев. И, кстати, он не собирается исчезать. Его роль останется неизменной. Просто он не будет проводить в Вашингтоне каждый день, поскольку у него есть другие обязанности", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
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Он также подчеркнул, что Америка не сможет объективно оценить работу департамента эффективности правительства США под руководством Маска, пока не наступит 2026 год. Однако вице-президент убежден, что Вашингтону удалось сократить излишние траты в своей работе и защитить интересы американских налогоплательщиков.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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В миреИлон МаскДональд ТрампМайк ДжонсонСША
 
 
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