https://ria.ru/20250502/vens-2014632615.html
Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования
Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования - РИА Новости, 02.05.2025
Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Украина знают условия друг друга для достижения мирного урегулирования, только от Москвы и Киева зависит,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T01:25:00+03:00
2025-05-02T01:25:00+03:00
2025-05-02T01:30:00+03:00
россия
украина
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012785441_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_bc4560ba03828ac68b04f9c878bb930b.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Украина знают условия друг друга для достижения мирного урегулирования, только от Москвы и Киева зависит, будет ли достигнута сделка."В последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования. Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт", - сказал Вэнс в интервью Fox News.По его словам, "дело - за Россией и Украиной"."Они должны сделать последние шаги", - сказал Вэнс, добавив, что только Москва и Киев могут урегулировать ситуацию.
https://ria.ru/20250501/uregulirovanie-2014620907.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012785441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b113f8405e8cccb5e83628ee8e61f55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, в мире
Россия, Украина, Москва, В мире
Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования
Вэнс: только Россия и Украина могут добиться мирного урегулирования конфликта