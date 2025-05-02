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Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования - РИА Новости, 02.05.2025
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01:25 02.05.2025 (обновлено: 01:30 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/vens-2014632615.html
Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования
Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования - РИА Новости, 02.05.2025
Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Украина знают условия друг друга для достижения мирного урегулирования, только от Москвы и Киева зависит,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T01:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Украина знают условия друг друга для достижения мирного урегулирования, только от Москвы и Киева зависит, будет ли достигнута сделка."В последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования. Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт", - сказал Вэнс в интервью Fox News.По его словам, "дело - за Россией и Украиной"."Они должны сделать последние шаги", - сказал Вэнс, добавив, что только Москва и Киев могут урегулировать ситуацию.
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россия, украина, москва, в мире
Россия, Украина, Москва, В мире
Вэнс заявил, что только Россия и Украина могут добиться урегулирования

Вэнс: только Россия и Украина могут добиться мирного урегулирования конфликта

© AP Photo / Manish SwarupДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Украина знают условия друг друга для достижения мирного урегулирования, только от Москвы и Киева зависит, будет ли достигнута сделка.
"В последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования. Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
По его словам, "дело - за Россией и Украиной".
"Они должны сделать последние шаги", - сказал Вэнс, добавив, что только Москва и Киев могут урегулировать ситуацию.
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