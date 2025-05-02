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Эксперт назвал самые стабильные валюты в мире - РИА Новости, 02.05.2025
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07:03 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/valyuty-2014643302.html
Эксперт назвал самые стабильные валюты в мире
Эксперт назвал самые стабильные валюты в мире - РИА Новости, 02.05.2025
Эксперт назвал самые стабильные валюты в мире
Самые стабильные в мире валюты сейчас - это швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар, все три минимально подвержены геополитическим рискам и... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:03:00+03:00
2025-05-02T07:03:00+03:00
экономика
кувейт
андрей смирнов
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Самые стабильные в мире валюты сейчас - это швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар, все три минимально подвержены геополитическим рискам и принадлежат странам со стабильными экономическими условиями, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Основной валютой-убежищем традиционно остается швейцарский франк. Причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции (немаловажный психологический аспект). Швейцарский франк - стабильно самая безопасная валюта", - прокомментировал он вопрос о наиболее стабильных валютах в мире. Кроме того, одной из самых стабильных валют является сингапурский доллар, в пользу которого играет сразу три фактора. Во-первых, он находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, во-вторых, экономические условия в стране стабильны. Наконец, геополитика оказывает минимальное влияние на курс валюты. "В похожей ситуации находится Кувейт и кувейтский динар. При отсутствии геополитической премии, валюта поддерживается стабильными источниками доходов (нефтью, конечно). Кувейтский динар - стабильно самая дорогая валюта в мире", - добавил Смирнов.
https://ria.ru/20250501/rubl-2014530786.html
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экономика, кувейт, андрей смирнов, бкс мир инвестиций
Экономика, Кувейт, Андрей Смирнов, БКС Мир инвестиций
Эксперт назвал самые стабильные валюты в мире

Смирнов: швейцарский франк является одной из самых стабильных валют в мире

© Flickr / dirk.olbertzШвейцарские франки
Швейцарские франки - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Flickr / dirk.olbertz
Швейцарские франки . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Самые стабильные в мире валюты сейчас - это швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар, все три минимально подвержены геополитическим рискам и принадлежат странам со стабильными экономическими условиями, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Основной валютой-убежищем традиционно остается швейцарский франк. Причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции (немаловажный психологический аспект). Швейцарский франк - стабильно самая безопасная валюта", - прокомментировал он вопрос о наиболее стабильных валютах в мире.
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Кроме того, одной из самых стабильных валют является сингапурский доллар, в пользу которого играет сразу три фактора. Во-первых, он находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, во-вторых, экономические условия в стране стабильны. Наконец, геополитика оказывает минимальное влияние на курс валюты.
"В похожей ситуации находится Кувейт и кувейтский динар. При отсутствии геополитической премии, валюта поддерживается стабильными источниками доходов (нефтью, конечно). Кувейтский динар - стабильно самая дорогая валюта в мире", - добавил Смирнов.
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