Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора
Юрист Воропаев: авто в России могут подорожать из-за нового расчета утильсбора
Посетительница в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Автомобили в России могут подорожать на 20-30% из-за введения новых правил расчета утильсбора с 1 мая. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев.
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"Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС”, — пояснил эксперт.
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В формуле будет учитываться средняя цена транспортного средства из справочника Минпромторга.
По новым правилам расчет утильсбора будет производиться так:
Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5.
По новым правилам расчет утильсбора будет производиться так:
Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5.
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- УСед — сумма рассчитанного утилизационного сбора в соответствии с перечнем видов и категорий колесных транспортных средств;
- Рс — средняя стоимость транспортного средства, содержащегося в Перечне автомобилей;
- Сз — сумма затрат плательщика утильсбора на покупку транспортного средства до уплаты утильсбора в России;
- Кп — поправочный коэффициент.
По словам Воропаева, стоимость автомобилей из-за новых правил расчета может вырасти на 20-30%.
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