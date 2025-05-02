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Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора - РИА Новости, 02.05.2025
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02:39 02.05.2025
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Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора
Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора - РИА Новости, 02.05.2025
Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора
Автомобили в России могут подорожать на 20-30% из-за введения новых правил расчета утильсбора с 1 мая. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T02:39:00+03:00
2025-05-02T02:39:00+03:00
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Автомобили в России могут подорожать на 20-30% из-за введения новых правил расчета утильсбора с 1 мая. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев."Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС”, — пояснил эксперт.В формуле будет учитываться средняя цена транспортного средства из справочника Минпромторга. По новым правилам расчет утильсбора будет производиться так:Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5.По словам Воропаева, стоимость автомобилей из-за новых правил расчета может вырасти на 20-30%.
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора

Юрист Воропаев: авто в России могут подорожать из-за нового расчета утильсбора

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосетительница в автосалоне
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Автомобили в России могут подорожать на 20-30% из-за введения новых правил расчета утильсбора с 1 мая. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев.
«
"Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС”, — пояснил эксперт.
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В формуле будет учитываться средняя цена транспортного средства из справочника Минпромторга.
По новым правилам расчет утильсбора будет производиться так:
Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5.
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  • УСед — сумма рассчитанного утилизационного сбора в соответствии с перечнем видов и категорий колесных транспортных средств;
  • Рс — средняя стоимость транспортного средства, содержащегося в Перечне автомобилей;
  • Сз — сумма затрат плательщика утильсбора на покупку транспортного средства до уплаты утильсбора в России;
  • Кп — поправочный коэффициент.
По словам Воропаева, стоимость автомобилей из-за новых правил расчета может вырасти на 20-30%.
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АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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