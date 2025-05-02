https://ria.ru/20250502/utilsbor-2014630206.html

Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора

Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора - РИА Новости, 02.05.2025

Россиян предупредили о подорожании авто из-за нового расчета утильсбора

Автомобили в России могут подорожать на 20-30% из-за введения новых правил расчета утильсбора с 1 мая. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T02:39:00+03:00

2025-05-02T02:39:00+03:00

2025-05-02T02:39:00+03:00

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Автомобили в России могут подорожать на 20-30% из-за введения новых правил расчета утильсбора с 1 мая. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев."Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС”, — пояснил эксперт.В формуле будет учитываться средняя цена транспортного средства из справочника Минпромторга. По новым правилам расчет утильсбора будет производиться так:Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5.По словам Воропаева, стоимость автомобилей из-за новых правил расчета может вырасти на 20-30%.

https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html

https://ria.ru/20240920/avtomobili-1973876746.html

https://ria.ru/20240905/nalog-1777489362.html

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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)