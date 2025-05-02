Трамп запросил у конгресса увеличение оборонного бюджета
Трамп запросил у конгресса увеличение оборонного бюджета США в 2026 году на 13%
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы страны на 13% — до 1,01 триллиона долларов в 2026 финансовом году, следует из проекта федерального бюджета, опубликованного в пятницу Белым домом.
Предложение содержится в документе, который отражает ключевые приоритеты администрации Трампа, включая усиление военного потенциала, сокращение внутренних расходов и переориентацию финансирования на "критически важные" сферы.
Среди прочего, проект предусматривает значительное перераспределение средств в пользу космической программы. В частности, более 7 миллиардов долларов предлагается выделить на лунную миссию NASA, цель которой - опередить Китай в возвращении человека на Луну. Ещё 1 миллиард долларов запланирован в виде новых инвестиций в программы, ориентированные на подготовку высадки человека на Марс.
В документе подчёркивается, что восстановление лидерства США в освоении космоса рассматривается как элемент стратегии национальной безопасности.