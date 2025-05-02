https://ria.ru/20250502/usa-2014698092.html

Трамп запросил у конгресса увеличение оборонного бюджета

Трамп запросил у конгресса увеличение оборонного бюджета - РИА Новости, 02.05.2025

Трамп запросил у конгресса увеличение оборонного бюджета

Президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы страны на 13% — до 1,01 триллиона долларов в 2026 финансовом году, следует из проекта... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:32:00+03:00

2025-05-02T17:32:00+03:00

2025-05-02T17:50:00+03:00

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в мире

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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы страны на 13% — до 1,01 триллиона долларов в 2026 финансовом году, следует из проекта федерального бюджета, опубликованного в пятницу Белым домом.Предложение содержится в документе, который отражает ключевые приоритеты администрации Трампа, включая усиление военного потенциала, сокращение внутренних расходов и переориентацию финансирования на "критически важные" сферы.Среди прочего, проект предусматривает значительное перераспределение средств в пользу космической программы. В частности, более 7 миллиардов долларов предлагается выделить на лунную миссию NASA, цель которой - опередить Китай в возвращении человека на Луну. Ещё 1 миллиард долларов запланирован в виде новых инвестиций в программы, ориентированные на подготовку высадки человека на Марс.В документе подчёркивается, что восстановление лидерства США в освоении космоса рассматривается как элемент стратегии национальной безопасности.

https://ria.ru/20250421/voyska-2012148032.html

сша

китай

луна

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, в мире, дональд трамп, наса, китай, луна, космос