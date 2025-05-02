https://ria.ru/20250502/ukraina-2014709936.html

"Кто вы после этого?" В Раде выступили с резким обращением

"Кто вы после этого?" В Раде выступили с резким обращением - РИА Новости, 02.05.2025

"Кто вы после этого?" В Раде выступили с резким обращением

Украинский парламент несет гораздо большую ответственность за "минеральную сделку" с США, нежели Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T20:02:00+03:00

2025-05-02T20:02:00+03:00

2025-05-02T20:27:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинский парламент несет гораздо большую ответственность за "минеральную сделку" с США, нежели Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Просто напомню, что всю ответственность за продажу Родины под видом "договора о минералах" несут не Зеленский и даже не (премьер Денис. — Прим. ред.) Шмыгаль, а народные депутаты, которые это соглашение будут ратифицировать", — отметил он.По словам политика, глава киевского режима потерял 20 процентов территории Украины, погубил миллион человек, украл 50 миллиардов долларов и, чтобы не нести за все это ответственность, передал США в вечное пользование украинские ископаемые."Кто он после этого? И кто вы, что это проглотили?" — обратился он к депутатам.В четверг Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.

https://ria.ru/20250502/zelenskiy-2014687068.html

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014697309.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, верховная рада украины