Одесские полицейские выстрелили в напавшего на них мужчину
Житель Одессы получил огнестрельное ранение ног при нападении на полицейского
© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудник полиции Украины на Куликовом поле в Одессе, где мужчина набросился на полицейского и ранил его
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудник полиции Украины на Куликовом поле в Одессе, где мужчина набросился на полицейского и ранил его
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Одессе на Куликовом поле, где украинская полиция усилила патрулирование в связи с годовщиной трагедии в Доме профсоюзов, мужчина набросился на полицейского и ранил его, нападавший получил огнестрельные ранения обеих ног, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
"На Куликовом поле в Одессе мужчина бросался с ножом на полицию, которая патрулирует там по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов, сообщают местные паблики. Он ранил полицейского и ему прострелили обе ноги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.