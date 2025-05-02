Начальника военкомата на Украине будут судить за срыв плана мобилизации
Начальника Черкасского ТЦК будут судить за невыполнение плана по мобилизации
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу, что направило в суд дело в отношении начальника Черкасского военкомата за срыв плана мобилизации, ему грозит лишение свободы до 12 лет.
"Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновник умышленно способствовал не призыву на военную службу отдельных военнообязанных, чем сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
По данным следствия, подозреваемый незаконно аннулировал повестки мужчинам призывного возраста, чем нанес "ущерб надлежащему обеспечению комплектования подразделений".
Мужчина обвиняется по статьям "Небрежное отношение военного служебного лица к службе, причинившего существенный вред, совершенном в условиях военного положения"; "Превышение служебных полномочий военным должностным лицом, если это повлекло существенный вред, совершенном в условиях военного положения". Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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