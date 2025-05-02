https://ria.ru/20250502/ukraina-2014697309.html

Politico: в Белом доме пока нет единства по итогам сделки с Украиной

Politico: в Белом доме пока нет единства по итогам сделки с Украиной - РИА Новости, 02.05.2025

Politico: в Белом доме пока нет единства по итогам сделки с Украиной

Консенсуса относительно дальнейших шагов после заключения на этой неделе соглашения о сотрудничестве США и Украины по добыче природных ресурсов в Белом доме... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:20:00+03:00

2025-05-02T17:20:00+03:00

2025-05-02T17:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Консенсуса относительно дальнейших шагов после заключения на этой неделе соглашения о сотрудничестве США и Украины по добыче природных ресурсов в Белом доме пока нет, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в администрации. Ранее минфин США объявил, что в среду власти в Вашингтоне и Киеве подписали сделку о природных ресурсах Украины. В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что сделка с Украиной по недрам является "исторической" и демонстрирует способность президента президента США Дональда Трампа "заключать важные соглашения и обеспечивать долгосрочный мир". Она добавила, что американский лидер с самого начала ясно дал понять, что хочет положить конец конфликту на Украине. "Хотя представители администрации в четверг публично назвали сделку серьезным достижением, внутри Белого дома нет единства по поводу того, что делать дальше", - приводит слова источников издание. Один из источников уточнил, что дополнительные санкции могли бы следующим шагом, если Трамп захочет идти по этому пути. Однако, как свидетельствует Politico, американский лидер до сих пор проявляет сдержанность в этом вопросе. Politico отмечает, что администрация активно продвигает тему мирного соглашения на фоне завершения первых 100 дней президентского срока Трампа, за которые ему так и не удалось заключить ранее обещанной мирной сделки по Украине. В сенате США тем временем обсуждается предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) законопроект, предусматривающий новые санкции против России и 500-процентные пошлины на страны, закупающие российскую нефть, газ и алюминий. Инициатива получила широкую поддержку среди законодателей, причем не исключается возможность ее принятия большинством конгрессменов, которому не способно воспрепятствовать даже вето со стороны Трампа. Во вторник представитель госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты перестанут участвовать в переговорном процессе, если прогресс будет недостаточным, при этом не утверждая, что такое решение принято. В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства. Вместе с тем она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между Штатами и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств. В пятницу Брюс вновь пригрозила выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250502/gosduma-2014633091.html

https://ria.ru/20250501/tramp-2014573270.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008782333.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин