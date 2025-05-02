Активист "антимайдана" рассказал, как Ганул нажил себе врагов
Активист Немодруг: ликвидированный в Одессе радикал Ганул сам нажил себе врагов
© Кадр видео из соцсетейДемьян Ганул
© Кадр видео из соцсетей
Демьян Ганул. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Житель Одессы, активист "антимайдана" Игорь Немодруг рассказал РИА Новости, что ликвидированный в Одессе украинский националист Демьян Ганул сам нажил себе много врагов.
"Он (Ганул - ред.) далеко не организатор, не самый главный там организатор. Он, я так думаю, тогда 2 мая командовал какой-то одной из групп. Их было много. Назовем это взводом или отделением, если на армейский переходить. У него врагов было немерено. Очень подло вел себя… когда они инструктора в фитнес-клубе похитили, вытащили куда-то в лес, избили, изнасиловали и заставили вступить в ВСУ. Вот это его методы, но после этого, что, у него врагов мало что ли? Он заработал свое", - сказал агентству Немодруг.
По словам активиста "антимайдана", было и множество других случаев проявления агрессии в адрес жителей Одессы.
"До СВО одесситы выходили 9 мая на демонстрации. У нас есть там памятник неизвестному матросу, и всегда туда шли толпы одесситов. И вот, если помните, был такой скандал, когда к женщине и девочке правосеки стали цепляться, довели до слез эту девочку. Маленькая девочка, лет 10-11. И они ее там шарпали, кричали за Георгиевскую ленточку. Вот это вот он был тогда", - добавил Немодруг.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 250 пострадали.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Запрещенная в России террористическая организация.