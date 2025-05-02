https://ria.ru/20250502/ukraina-2014696006.html

Шмыгаль раскрыл детали соглашения с США по созданию инвестиционного фонда

Шмыгаль раскрыл детали соглашения с США по созданию инвестиционного фонда - РИА Новости, 02.05.2025

Шмыгаль раскрыл детали соглашения с США по созданию инвестиционного фонда

Соглашение о создании на Украине совместно с США инвестиционного фонда восстановления не содержит формальных гарантий безопасности, каждая новая партия военной... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:09:00+03:00

2025-05-02T17:09:00+03:00

2025-05-02T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Соглашение о создании на Украине совместно с США инвестиционного фонда восстановления не содержит формальных гарантий безопасности, каждая новая партия военной помощи от Штатов будет засчитываться как капитальный взнос в этот фонд, утверждает украинский премьер Денис Шмыгаль. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая "Формальных гарантий обороны в соглашении (о создании фонда - ред.) нет, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом. Это стимулирует эту администрацию США продолжать и не останавливать поставки нам оружия, поставки нам разведданных. То есть у нас продолжается наше сотрудничество, у нас подписаны гарантийные заверения... Мы сегодня продолжаем получение пакетов помощи от США на поле боя", - приводит слова Шмыгаля украинское агентство УНН, В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. В четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014625315.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, нато, верховная рада украины, в мире