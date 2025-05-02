Рейтинг@Mail.ru
Экс-военный ВСУ рассказал, как на них повлиял поджог в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 02.05.2025 (обновлено: 17:01 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014695369.html
Экс-военный ВСУ рассказал, как на них повлиял поджог в Одессе в 2014 году
Экс-военный ВСУ рассказал, как на них повлиял поджог в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2025
Экс-военный ВСУ рассказал, как на них повлиял поджог в Одессе в 2014 году
Преступления, подобные поджогу Дома профсоюзов в Одессе, побуждают людей переходить на российскую сторону, заявил РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:00:00+03:00
2025-05-02T17:01:00+03:00
в мире
одесса
россия
украина
вооруженные силы украины
годовщина трагедии в одессе
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466293_0:425:2885:2048_1920x0_80_0_0_c111e9bb498a4ea7db4a009f63825469.jpg
МАРИУПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Преступления, подобные поджогу Дома профсоюзов в Одессе, побуждают людей переходить на российскую сторону, заявил РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, - боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер". Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Подобные прецеденты и подобные поступки киевского режима побуждают людей на то, чтобы люди задумывались, что действительно Россия не враг, а враг внутри Украины. То, что делает Россия, - это правильные вещи, что Россия идет освобождать народ Украины. И местные люди уже возраста 40-45 лет говорили такие вещи, что, может, наш враг внутри страны сидит, в Киеве. А нас российская армия приходит освобождать", - сказал "Хантер". Бойцы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ пришли почтить память погибших 2 мая в Доме профсоюзов одесситов. "Сегодня для многих людей южной и юго-восточной Украины - это страшный день, день памяти того, что произошло 2 мая в Одессе, в Доме профсоюзов, когда нацистские бандформирования не дали людям сделать свой выбор, куда им дальше двигаться. И, по факту, они в Доме профсоюзов убивали и сжигали людей. Мы с бойцами нашего батальона приехали возложить цветы, и мы чтим это, мы чтим память, мы чтим традиции", - добавил боец. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
https://ria.ru/20250502/odessa-2014669033.html
https://ria.ru/20250502/odessa-2014671198.html
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014088328.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466293_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_b559ed2a61dfcefeedfb4784498dd51f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, украина, вооруженные силы украины, годовщина трагедии в одессе, вооруженные силы рф
В мире, Одесса, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Годовщина трагедии в Одессе, Вооруженные силы РФ
Экс-военный ВСУ рассказал, как на них повлиял поджог в Одессе в 2014 году

Боец Хантер: поджог Дома профсоюзов в Одессе заставил перейти на сторону РФ

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкГорщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
Горщие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАРИУПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Преступления, подобные поджогу Дома профсоюзов в Одессе, побуждают людей переходить на российскую сторону, заявил РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, - боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер".
Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Подполье раскрыло подробности стрельбы по активистам "антимайдана" в Одессе
Вчера, 12:40
"Подобные прецеденты и подобные поступки киевского режима побуждают людей на то, чтобы люди задумывались, что действительно Россия не враг, а враг внутри Украины. То, что делает Россия, - это правильные вещи, что Россия идет освобождать народ Украины. И местные люди уже возраста 40-45 лет говорили такие вещи, что, может, наш враг внутри страны сидит, в Киеве. А нас российская армия приходит освобождать", - сказал "Хантер".
Бойцы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ пришли почтить память погибших 2 мая в Доме профсоюзов одесситов.
"Сегодня для многих людей южной и юго-восточной Украины - это страшный день, день памяти того, что произошло 2 мая в Одессе, в Доме профсоюзов, когда нацистские бандформирования не дали людям сделать свой выбор, куда им дальше двигаться. И, по факту, они в Доме профсоюзов убивали и сжигали людей. Мы с бойцами нашего батальона приехали возложить цветы, и мы чтим это, мы чтим память, мы чтим традиции", - добавил боец.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Госдуме назвали Одессу исконно русским городом
Вчера, 13:10
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Признал даже Запад. За это преступление Киеву придется ответить
Вчера, 08:00
 
В миреОдессаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныГодовщина трагедии в ОдессеВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала