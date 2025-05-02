https://ria.ru/20250502/ukraina-2014695369.html

Экс-военный ВСУ рассказал, как на них повлиял поджог в Одессе в 2014 году

Экс-военный ВСУ рассказал, как на них повлиял поджог в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2025

Экс-военный ВСУ рассказал, как на них повлиял поджог в Одессе в 2014 году

Преступления, подобные поджогу Дома профсоюзов в Одессе, побуждают людей переходить на российскую сторону, заявил РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:00:00+03:00

2025-05-02T17:00:00+03:00

2025-05-02T17:01:00+03:00

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МАРИУПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Преступления, подобные поджогу Дома профсоюзов в Одессе, побуждают людей переходить на российскую сторону, заявил РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, - боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер". Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Подобные прецеденты и подобные поступки киевского режима побуждают людей на то, чтобы люди задумывались, что действительно Россия не враг, а враг внутри Украины. То, что делает Россия, - это правильные вещи, что Россия идет освобождать народ Украины. И местные люди уже возраста 40-45 лет говорили такие вещи, что, может, наш враг внутри страны сидит, в Киеве. А нас российская армия приходит освобождать", - сказал "Хантер". Бойцы добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ пришли почтить память погибших 2 мая в Доме профсоюзов одесситов. "Сегодня для многих людей южной и юго-восточной Украины - это страшный день, день памяти того, что произошло 2 мая в Одессе, в Доме профсоюзов, когда нацистские бандформирования не дали людям сделать свой выбор, куда им дальше двигаться. И, по факту, они в Доме профсоюзов убивали и сжигали людей. Мы с бойцами нашего батальона приехали возложить цветы, и мы чтим это, мы чтим память, мы чтим традиции", - добавил боец. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего активисты укрылись в Доме профсоюзов, пытаясь спастись. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.

https://ria.ru/20250502/odessa-2014669033.html

https://ria.ru/20250502/odessa-2014671198.html

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014088328.html

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