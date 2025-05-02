https://ria.ru/20250502/ukraina-2014693343.html

В Турции жестко отреагировали на решение Украины

В Турции жестко отреагировали на решение Украины - РИА Новости, 02.05.2025

В Турции жестко отреагировали на решение Украины

Читатели Haber7 активно обсуждают новость о заключении соглашения по ресурсам между Украиной и США. "С этой подписью Украина стала оккупированной и порабощенной РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T16:49:00+03:00

2025-05-02T16:49:00+03:00

2025-05-02T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели Haber7 активно обсуждают новость о заключении соглашения по ресурсам между Украиной и США. "С этой подписью Украина стала оккупированной и порабощенной страной как минимум на ближайшие лет 50", — написал один из комментаторов. "Подписано соглашение о захвате ресурсов Украины", — отметил другой. "Украине нужно немедленно провести выборы", — поделился мнением еще один из пользователей. "Выбрали артиста, чтобы управлял страной, и в итоге продали страну Америке. Столько людей погибло напрасно", — заключили читатели. На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет. Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, сша, киев