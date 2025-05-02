Рейтинг@Mail.ru
В Турции жестко отреагировали на решение Украины - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014693343.html
В Турции жестко отреагировали на решение Украины
В Турции жестко отреагировали на решение Украины - РИА Новости, 02.05.2025
В Турции жестко отреагировали на решение Украины
Читатели Haber7 активно обсуждают новость о заключении соглашения по ресурсам между Украиной и США. "С этой подписью Украина стала оккупированной и порабощенной РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T16:49:00+03:00
2025-05-02T16:49:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели Haber7 активно обсуждают новость о заключении соглашения по ресурсам между Украиной и США. "С этой подписью Украина стала оккупированной и порабощенной страной как минимум на ближайшие лет 50", — написал один из комментаторов. "Подписано соглашение о захвате ресурсов Украины", — отметил другой. "Украине нужно немедленно провести выборы", — поделился мнением еще один из пользователей. "Выбрали артиста, чтобы управлял страной, и в итоге продали страну Америке. Столько людей погибло напрасно", — заключили читатели. На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет. Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250502/dizen-2014663646.html
https://ria.ru/20250502/dubinskiy-2014652903.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев
В мире, Украина, США, Киев

В Турции жестко отреагировали на решение Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Читатели Haber7 активно обсуждают новость о заключении соглашения по ресурсам между Украиной и США.

"С этой подписью Украина стала оккупированной и порабощенной страной как минимум на ближайшие лет 50", — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
На Западе рассказали о неожиданной проблеме, с которой столкнулся Зеленский
Вчера, 11:40
"Подписано соглашение о захвате ресурсов Украины", — отметил другой.

"Украине нужно немедленно провести выборы", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Выбрали артиста, чтобы управлял страной, и в итоге продали страну Америке. Столько людей погибло напрасно", — заключили читатели.

На этой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.

Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Раде раскрыли, сколько осталось править Зеленскому
Вчера, 09:42
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала