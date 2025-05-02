Не стоит переоценивать посредническую роль США по Украине, считает эксперт
Политолог Брутер: США не предложили России посреднических усилий по Украине
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Руководство в Вашингтоне не предложило России реальных посреднических усилий по Украине и расстраиваться из-за их "выхода" из переговорного процесса не стоит, тем более, что, возможно, заявления госдепартамента нельзя воспринимать как настоящий выход из переговоров, озвучил мнение в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
В пятницу представитель госдепа США Тэмми Брюс вновь пригрозила выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
"Де-юре они (США - ред.) не являются посредниками, никогда ими не были. Они играли в свою игру и в ней не преуспели. За три месяца переговоров мы видели, что Вашингтон не хочет включаться в реальные ограничения Киева и Европы, по-настоящему они не пытались продавить Украину и европейцев по тому, что интересно России. Никаких реальных посреднических усилий Вашингтон России не предложил", - сказал агентству Брутер.
Эксперт особенно отметил, что заявления Брюс нельзя воспринимать как принятое американским президентом США Дональдом Трампом решение.
"Если США официально выйдут из этого трека и откажутся от своей роли посредника, то окажется, что Трамп не просто врал, а нахально обманывал своих избирателей. Ему выгодно сохранять хотя бы вербальное влияние на ситуацию", - подчеркнул Брутер.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований добавил, что, пока о прекращении посреднических усилий не скажет Трамп или спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, воспринимать всерьез выход руководства в Вашингтоне из переговорных усилий не стоит.
Во вторник Брюс заявила, что США перестанут участвовать в переговорном процессе, если прогресс будет недостаточным, при этом не утверждая, что такое решение принято. В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства. Вместе с тем она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между Соединенными Штатами и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств.