https://ria.ru/20250502/ukraina-2014680131.html

Не стоит переоценивать посредническую роль США по Украине, считает эксперт

Не стоит переоценивать посредническую роль США по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 02.05.2025

Не стоит переоценивать посредническую роль США по Украине, считает эксперт

Руководство в Вашингтоне не предложило России реальных посреднических усилий по Украине и расстраиваться из-за их "выхода" из переговорного процесса не стоит,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T14:38:00+03:00

2025-05-02T14:38:00+03:00

2025-05-02T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Руководство в Вашингтоне не предложило России реальных посреднических усилий по Украине и расстраиваться из-за их "выхода" из переговорного процесса не стоит, тем более, что, возможно, заявления госдепартамента нельзя воспринимать как настоящий выход из переговоров, озвучил мнение в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В пятницу представитель госдепа США Тэмми Брюс вновь пригрозила выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса. "Де-юре они (США - ред.) не являются посредниками, никогда ими не были. Они играли в свою игру и в ней не преуспели. За три месяца переговоров мы видели, что Вашингтон не хочет включаться в реальные ограничения Киева и Европы, по-настоящему они не пытались продавить Украину и европейцев по тому, что интересно России. Никаких реальных посреднических усилий Вашингтон России не предложил", - сказал агентству Брутер. Эксперт особенно отметил, что заявления Брюс нельзя воспринимать как принятое американским президентом США Дональдом Трампом решение. "Если США официально выйдут из этого трека и откажутся от своей роли посредника, то окажется, что Трамп не просто врал, а нахально обманывал своих избирателей. Ему выгодно сохранять хотя бы вербальное влияние на ситуацию", - подчеркнул Брутер. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований добавил, что, пока о прекращении посреднических усилий не скажет Трамп или спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, воспринимать всерьез выход руководства в Вашингтоне из переговорных усилий не стоит. Во вторник Брюс заявила, что США перестанут участвовать в переговорном процессе, если прогресс будет недостаточным, при этом не утверждая, что такое решение принято. В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства. Вместе с тем она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между Соединенными Штатами и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств.

https://ria.ru/20250418/tramp-2012185833.html

https://ria.ru/20250501/ukraina-2014610009.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, владимир брутер, дональд трамп, стив уиткофф