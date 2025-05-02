Рейтинг@Mail.ru
Не стоит переоценивать посредническую роль США по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014680131.html
Не стоит переоценивать посредническую роль США по Украине, считает эксперт
Не стоит переоценивать посредническую роль США по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 02.05.2025
Не стоит переоценивать посредническую роль США по Украине, считает эксперт
Руководство в Вашингтоне не предложило России реальных посреднических усилий по Украине и расстраиваться из-за их "выхода" из переговорного процесса не стоит,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:38:00+03:00
2025-05-02T14:38:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
владимир брутер
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Руководство в Вашингтоне не предложило России реальных посреднических усилий по Украине и расстраиваться из-за их "выхода" из переговорного процесса не стоит, тем более, что, возможно, заявления госдепартамента нельзя воспринимать как настоящий выход из переговоров, озвучил мнение в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В пятницу представитель госдепа США Тэмми Брюс вновь пригрозила выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса. "Де-юре они (США - ред.) не являются посредниками, никогда ими не были. Они играли в свою игру и в ней не преуспели. За три месяца переговоров мы видели, что Вашингтон не хочет включаться в реальные ограничения Киева и Европы, по-настоящему они не пытались продавить Украину и европейцев по тому, что интересно России. Никаких реальных посреднических усилий Вашингтон России не предложил", - сказал агентству Брутер. Эксперт особенно отметил, что заявления Брюс нельзя воспринимать как принятое американским президентом США Дональдом Трампом решение. "Если США официально выйдут из этого трека и откажутся от своей роли посредника, то окажется, что Трамп не просто врал, а нахально обманывал своих избирателей. Ему выгодно сохранять хотя бы вербальное влияние на ситуацию", - подчеркнул Брутер. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований добавил, что, пока о прекращении посреднических усилий не скажет Трамп или спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, воспринимать всерьез выход руководства в Вашингтоне из переговорных усилий не стоит. Во вторник Брюс заявила, что США перестанут участвовать в переговорном процессе, если прогресс будет недостаточным, при этом не утверждая, что такое решение принято. В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства. Вместе с тем она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между Соединенными Штатами и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств.
https://ria.ru/20250418/tramp-2012185833.html
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014610009.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, владимир брутер, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Брутер, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Не стоит переоценивать посредническую роль США по Украине, считает эксперт

Политолог Брутер: США не предложили России посреднических усилий по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Руководство в Вашингтоне не предложило России реальных посреднических усилий по Украине и расстраиваться из-за их "выхода" из переговорного процесса не стоит, тем более, что, возможно, заявления госдепартамента нельзя воспринимать как настоящий выход из переговоров, озвучил мнение в беседе с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
В пятницу представитель госдепа США Тэмми Брюс вновь пригрозила выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине в случае их саботажа
18 апреля, 19:59
"Де-юре они (США - ред.) не являются посредниками, никогда ими не были. Они играли в свою игру и в ней не преуспели. За три месяца переговоров мы видели, что Вашингтон не хочет включаться в реальные ограничения Киева и Европы, по-настоящему они не пытались продавить Украину и европейцев по тому, что интересно России. Никаких реальных посреднических усилий Вашингтон России не предложил", - сказал агентству Брутер.
Эксперт особенно отметил, что заявления Брюс нельзя воспринимать как принятое американским президентом США Дональдом Трампом решение.
"Если США официально выйдут из этого трека и откажутся от своей роли посредника, то окажется, что Трамп не просто врал, а нахально обманывал своих избирателей. Ему выгодно сохранять хотя бы вербальное влияние на ситуацию", - подчеркнул Брутер.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований добавил, что, пока о прекращении посреднических усилий не скажет Трамп или спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, воспринимать всерьез выход руководства в Вашингтоне из переговорных усилий не стоит.
Во вторник Брюс заявила, что США перестанут участвовать в переговорном процессе, если прогресс будет недостаточным, при этом не утверждая, что такое решение принято. В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства. Вместе с тем она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между Соединенными Штатами и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Вице-президент США заявил о пропасти между позициями России и Украины
1 мая, 20:10
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияВладимир БрутерДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала