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Мирошник рассказал о реакции Киева на миротворческие инициативы Москвы - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 02.05.2025 (обновлено: 11:34 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014658255.html
Мирошник рассказал о реакции Киева на миротворческие инициативы Москвы
Мирошник рассказал о реакции Киева на миротворческие инициативы Москвы - РИА Новости, 02.05.2025
Мирошник рассказал о реакции Киева на миротворческие инициативы Москвы
Мирные инициативы России вызывают истерику у украинского руководства, написал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:30:00+03:00
2025-05-02T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
москва
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мирные инициативы России вызывают истерику у украинского руководства, написал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных", — отметил дипломат.Мирошник уточнил, что 1 мая от атак ВСУ в прифронтовых регионах России пострадал, как минимум, 41 мирный житель, девять из них погибли.Так, украинские военные атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области, известно о восьми погибших. Кроме того, в Донецке при детонации кассетного суббоеприпаса погиб мужчина.По словам посла, ни одно подобное преступление со стороны Украины не окажется безнаказанным как для исполнителей, так и для заказчиков.
https://ria.ru/20250501/udar-2014619221.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, россия, москва, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Москва, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал о реакции Киева на миротворческие инициативы Москвы

Посол МИД Мирошник: миротворческие инициативы России вызывают истерику у Киева

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мирные инициативы России вызывают истерику у украинского руководства, написал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных", — отметил дипломат.
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Мирошник уточнил, что 1 мая от атак ВСУ в прифронтовых регионах России пострадал, как минимум, 41 мирный житель, девять из них погибли.
Так, украинские военные атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области, известно о восьми погибших. Кроме того, в Донецке при детонации кассетного суббоеприпаса погиб мужчина.
По словам посла, ни одно подобное преступление со стороны Украины не окажется безнаказанным как для исполнителей, так и для заказчиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияМоскваРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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