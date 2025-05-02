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Мирошник рассказал о реакции Киева на миротворческие инициативы Москвы
Мирошник рассказал о реакции Киева на миротворческие инициативы Москвы - РИА Новости, 02.05.2025
Мирошник рассказал о реакции Киева на миротворческие инициативы Москвы
Мирные инициативы России вызывают истерику у украинского руководства, написал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:30:00+03:00
2025-05-02T10:30:00+03:00
2025-05-02T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мирные инициативы России вызывают истерику у украинского руководства, написал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных", — отметил дипломат.Мирошник уточнил, что 1 мая от атак ВСУ в прифронтовых регионах России пострадал, как минимум, 41 мирный житель, девять из них погибли.Так, украинские военные атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области, известно о восьми погибших. Кроме того, в Донецке при детонации кассетного суббоеприпаса погиб мужчина.По словам посла, ни одно подобное преступление со стороны Украины не окажется безнаказанным как для исполнителей, так и для заказчиков.
https://ria.ru/20250501/udar-2014619221.html
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РИА Новости
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Мирошник рассказал о реакции Киева на миротворческие инициативы Москвы
Посол МИД Мирошник: миротворческие инициативы России вызывают истерику у Киева