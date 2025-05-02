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"Последний шанс". Путин сделал Зеленскому интересное предложение - РИА Новости, 02.05.2025
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08:00 02.05.2025 (обновлено: 08:02 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014349601.html
"Последний шанс". Путин сделал Зеленскому интересное предложение
"Последний шанс". Путин сделал Зеленскому интересное предложение - РИА Новости, 02.05.2025
"Последний шанс". Путин сделал Зеленскому интересное предложение
США угрожают прекращением военных поставок и выходом из переговоров, если Киев откажется от мира с Москвой. При этом в ЕС не могут понять, как помогать режиму... РИА Новости, 02.05.2025
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2025-05-02T08:02:00+03:00
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россия
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дональд трамп
владимир путин
кит келлог
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Михаил Катков. США угрожают прекращением военных поставок и выходом из переговоров, если Киев откажется от мира с Москвой. При этом в ЕС не могут понять, как помогать режиму Зеленского без заокеанской поддержки. Что происходит вокруг украинского конфликта — в материале РИА Новости.Тучи сгущаютсяДональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о перспективах дальнейшего снабжения ВСУ американским оружием. Пояснил: опасается осложнить ситуацию.Он считает, что Путин "хочет остановить войну". И вообще, с ним проще иметь дело, чем с Зеленским.Глава Госдепа Марко Рубио ждет от Москвы и Киева реальных предложений по прекращению боевых действий. Иначе Вашингтон выйдет из переговорного процесса. С другой стороны, зампостпреда США при ООН Джон Келли указал на огромные выгоды для России и Украины после достижения мира. "Их экономики начнут расти, города — восстанавливаться, народы — исцеляться", — отметил он.По словам спецпредставителя американского президента Кита Келлога, с Киевом уже согласовали список из 22 "очень конкретных" шагов. "Украинцам понравились не все, но это нормально. И мы с ними в достаточно хорошем положении. &lt;…&gt; Нам вполне комфортно там, где мы сейчас находимся", — сказал он в интервью Fox News.Дипломатия — единственный способ завершения конфликта, уверен Келлог. "Украинцы теперь это достаточно хорошо понимают. И россияне должны понять", — заключил спецпредставитель.Что именно согласовали Вашингтон и Киев — неизвестно. Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что Украине придется пойти на территориальные уступки. В том числе он полагает, что Зеленский смирился с невозможностью вернуть Крым.Британская The Times сообщила: "коалиция желающих", в которую входят Франция, Великобритания, Канада и ряд других стран НАТО, способна отправить на Украину в лучшем случае 25 тысяч военных в рамках так называемой миротворческой миссии. До этого речь шла о 64 тысячах, в то время как эксперты твердили, что нужно минимум 250 тысяч. В общем, если Зеленский откажется от американских предложений, ждать помощи ему будет неоткуда.Свет в концеПрезидент России, со своей стороны, объявил перемирие в честь 80-летия Победы — с 8 по 10 мая.Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил на пресс-конференции в Бразилии: "Наше предложение, которое Путин озвучил, — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которое предлагают США и Украина. — Прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие для переговоров, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей".Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так высказался на марафоне "Знание. Первые": "Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия". И добавил: России предпочтительнее завершить СВО дипломатическими, а не военными средствами.Гадание на ракетахЗаведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает судьбу американской помощи Украине предрешенной."Если переговоры провалятся, Вашингтон перестанет снабжать Киев оружием. Трамп и Республиканская партия вернутся к тому, что они давно сформулировали: Украина — это черная дыра для американских денег. Может, они свернут поставки не сразу, но в конце концов это случится", — отметила она в беседе с РИА Новости.Сохранятся непрямые каналы: американские производители продают оружие странам НАТО, а те передают Киеву. "В конце концов, их ВПК хорошо заработал на СВО и вряд ли откажется от дополнительной прибыли", — уточнила Журавлева.Но этого явно недостаточно для поддержания боеспособности ВСУ. "Коалиция желающих" тоже несильно поможет: без американцев европейцы не рискнут идти по пути эскалации конфликта с Россией. Соответственно, положение киевского режима быстро ухудшится — и ВСУ придется капитулировать.Политолог Ростислав Ищенко полагает, что до конца года американская военная помощь Украине точно не иссякнет. А что потом — Трамп еще не придумал."Наверняка можно сказать только одно: он собирается сделать так, чтобы США ничего не потеряли на этом конфликте. Или еще лучше — заработали. Поэтому такое внимание к сделке по полезным ископаемым. Вашингтон будет не дарить оружие Киеву, а продавать", — сказал эксперт РИА Новости.По его мнению, сама по себе Украина Трампа совершенно не интересует. Какого-то стратегического плана в отношении России тоже нет. Скорее всего, президент США станет действовать исходя из ситуации.
https://ria.ru/20250429/ukraina-2013857175.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, кит келлог
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог
"Последний шанс". Путин сделал Зеленскому интересное предложение

Американист Журавлева: Трамп откажется вооружать Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Михаил Катков. США угрожают прекращением военных поставок и выходом из переговоров, если Киев откажется от мира с Москвой. При этом в ЕС не могут понять, как помогать режиму Зеленского без заокеанской поддержки. Что происходит вокруг украинского конфликта — в материале РИА Новости.

Тучи сгущаются

Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о перспективах дальнейшего снабжения ВСУ американским оружием. Пояснил: опасается осложнить ситуацию.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп во время выступления в Уоррене
Президент Дональд Трамп во время выступления в Уоррене - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп во время выступления в Уоррене
Он считает, что Путин "хочет остановить войну". И вообще, с ним проще иметь дело, чем с Зеленским.
Глава Госдепа Марко Рубио ждет от Москвы и Киева реальных предложений по прекращению боевых действий. Иначе Вашингтон выйдет из переговорного процесса. С другой стороны, зампостпреда США при ООН Джон Келли указал на огромные выгоды для России и Украины после достижения мира. "Их экономики начнут расти, города — восстанавливаться, народы — исцеляться", — отметил он.
По словам спецпредставителя американского президента Кита Келлога, с Киевом уже согласовали список из 22 "очень конкретных" шагов. "Украинцам понравились не все, но это нормально. И мы с ними в достаточно хорошем положении. <…> Нам вполне комфортно там, где мы сейчас находимся", — сказал он в интервью Fox News.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКит Келлог и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Кит Келлог и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кит Келлог и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Дипломатия — единственный способ завершения конфликта, уверен Келлог. "Украинцы теперь это достаточно хорошо понимают. И россияне должны понять", — заключил спецпредставитель.
Что именно согласовали Вашингтон и Киев — неизвестно. Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что Украине придется пойти на территориальные уступки. В том числе он полагает, что Зеленский смирился с невозможностью вернуть Крым.
Британская The Times сообщила: "коалиция желающих", в которую входят Франция, Великобритания, Канада и ряд других стран НАТО, способна отправить на Украину в лучшем случае 25 тысяч военных в рамках так называемой миротворческой миссии. До этого речь шла о 64 тысячах, в то время как эксперты твердили, что нужно минимум 250 тысяч. В общем, если Зеленский откажется от американских предложений, ждать помощи ему будет неоткуда.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"Это все изменит". Чем Зеленский обрадовал Трампа
29 апреля, 08:00

Свет в конце

Президент России, со своей стороны, объявил перемирие в честь 80-летия Победы — с 8 по 10 мая.
Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил на пресс-конференции в Бразилии: "Наше предложение, которое Путин озвучил, — это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которое предлагают США и Украина. — Прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие для переговоров, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так высказался на марафоне "Знание. Первые": "Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия". И добавил: России предпочтительнее завершить СВО дипломатическими, а не военными средствами.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Это шанс для нас". Украинцы согласились с разделом страны
21 апреля, 08:00

Гадание на ракетах

Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает судьбу американской помощи Украине предрешенной.
"Если переговоры провалятся, Вашингтон перестанет снабжать Киев оружием. Трамп и Республиканская партия вернутся к тому, что они давно сформулировали: Украина — это черная дыра для американских денег. Может, они свернут поставки не сразу, но в конце концов это случится", — отметила она в беседе с РИА Новости.
© AP Photo / Ludovic MarinЭммануэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже
Эмманюэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже
Сохранятся непрямые каналы: американские производители продают оружие странам НАТО, а те передают Киеву. "В конце концов, их ВПК хорошо заработал на СВО и вряд ли откажется от дополнительной прибыли", — уточнила Журавлева.
Но этого явно недостаточно для поддержания боеспособности ВСУ. "Коалиция желающих" тоже несильно поможет: без американцев европейцы не рискнут идти по пути эскалации конфликта с Россией. Соответственно, положение киевского режима быстро ухудшится — и ВСУ придется капитулировать.
© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Политолог Ростислав Ищенко полагает, что до конца года американская военная помощь Украине точно не иссякнет. А что потом — Трамп еще не придумал.
"Наверняка можно сказать только одно: он собирается сделать так, чтобы США ничего не потеряли на этом конфликте. Или еще лучше — заработали. Поэтому такое внимание к сделке по полезным ископаемым. Вашингтон будет не дарить оружие Киеву, а продавать", — сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, сама по себе Украина Трампа совершенно не интересует. Какого-то стратегического плана в отношении России тоже нет. Скорее всего, президент США станет действовать исходя из ситуации.
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинКит Келлог
 
 
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