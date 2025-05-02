https://ria.ru/20250502/ukraina-2014088328.html

Признал даже Запад. За это преступление Киеву придется ответить

Признал даже Запад. За это преступление Киеву придется ответить - РИА Новости, 02.05.2025

Признал даже Запад. За это преступление Киеву придется ответить

Охваченное огнем здание, на асфальте — еще не высохшая кровь, битое стекло и камни. В тот день в Одессе под вопли ликующих националистов погибли 48 человек... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:00:00+03:00

2025-05-02T08:00:00+03:00

2025-05-02T08:03:00+03:00

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андрей парубий

владимир немировский

европейский суд по правам человека (еспч)

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Охваченное огнем здание, на асфальте — еще не высохшая кровь, битое стекло и камни. В тот день в Одессе под вопли ликующих националистов погибли 48 человек. Украинские власти эту трагедию вспоминать не любят, а виновные до сих пор не наказаны. О чем молчат в Киеве — в материале РИА Новости.Виновные известныСледов пожара на здании Дома профсоюзов в самом центре города уже не осталось. Двери обновили, вставили новые окна. О событиях 11-летней давности практически ничто не напоминает. Только у металлического забора периодически появляются цветы.Сразу после трагедии люди организовали мемориал из венков с фотографиями погибших. На флагштоке напротив долгое время была надпись "Помним". Сейчас ее убрали.Европейскому суду по правам человека понадобилось более десяти лет, чтобы признать Киев виновным. В марте ЕСПЧ вынес решение о том, что 2 мая 2014-го украинские власти не выполнили обязательства по предотвращению насилия, не смогли его остановить, спасти людей, оказавшихся в огне, и эффективно расследовать события."Суд единогласно постановил, что была нарушена вторая статья Европейской конвенции по правам человека", — указано в документе.Теперь Украина должна выплатить по поданным в 2016-2018 годах искам от 12 до 17 тысяч евро 28 гражданам. Также Киев обязан компенсировать их расходы до шести тысяч евро.Никто не собирался серьезно заниматься расследованием трагедии. В сентябре 2014-го был опубликован отчет спецкомиссии. Из финальной редакции убрали показания свидетелей о роли в массовом убийстве секретаря СНБО Андрея Парубия, а также об участии 500 боевиков, привезенных в Одессу при содействии главы области Владимира Немировского. Действия министра МВД Арсена Авакова и исполняющего обязанности президента Александра Турчинова также не обсуждались.Секретарь комиссии, депутат Верховной рады Светлана Фабрикант даже отозвала свою подпись под отчетом из-за очевидной фальсификации."Основные фигуранты тех событий ни разу не явились ни на одно заседание комиссии. Нежелание представителей власти давать пояснения комиссии — уже сам по себе красноречивый ответ", — подчеркнула она.Еще через пять месяцев мониторинговая миссия ООН отметила в докладе, что украинские власти приняли неадекватные меры. Прогресса в раскрытии преступления в организации тоже не увидели.Никто не скрывалПосле Майдана в Одессе создали движение "Куликово Поле" — в честь одной из главных площадей города. Местные требовали дать русскому языку статус второго государственного, а также провести референдумы по вопросам внешней и внутренней политики, выборы губернатора, судей и депутатов местных советов. О выходе из состава Украины речи не было.Протестовали мирно. Власти на многотысячные акции внимание не обращали. Тогда на площади перед Домом профсоюзов куликовцы разбили палаточный лагерь. Новоявленный председатель областной администрации Владимир Немировский потребовал освободить территорию якобы для подготовки парада 9 Мая.В то же время в Одессу съезжались радикальные националисты и майданные активисты со всей Украины, в том числе — командиры киевской "Самообороны". На дорогах боевики выставили блокпосты. За три дня до трагедии в город прибыл Андрей Парубий.Экс-глава одесского управления полиции Руслан Форостяк не скрывал, что лично готовил радикалов к уличным боям."У нас около ОГА (областной госадминистрации) постоянно находилось несколько микроавтобусов с огнестрельным оружием. Мы даже арендовали квартиры поблизости, где оборудовали снайперские позиции. <…> Мне удалось подготовить спецгруппу из энтузиастов, которые в случае силового сценария готовы были дать отпор", — рассказывал Форостяк.В решении ЕСПЧ подчеркивается: милиция все это проигнорировала. Никаких решений по отправке подкреплений и никаких значимых попыток предотвратить столкновения не было.Поворотный моментВторого мая на 17:00 был запланирован футбольный матч между одесским "Черноморцем" и харьковским "Металлистом". Фанаты гостевого клуба прибыли на вокзал рядом с Куликовым Полем не по расписанию. Куликовцы опасались, что ультрас разгонят палаточный лагерь, и начали сбор около 13:30.На Греческой площади они столкнулись с майдановцами. Летели камни, осколки тротуарной плитки, взрывались петарды. В ход пошло травматическое оружие. Первым убитым стал активист "Правого сектора"* Игорь Иванов, в чем обвинили куликовца Виталия Будько. Он объяснял, что действительно стрелял, но только холостыми патронами.Кто открыл огонь боевыми — так и не выяснили. Бывший начальник полиции общественной безопасности Одессы Дмитрий Фучеджи рассказывал, что это был неизвестный со стороны гостиницы "Пассаж". Однако доказательств нет. Всего на Греческой площади погибли шесть человек: четыре куликовца и два майдановца.После гибели Иванова украинские радикалы решили, что теперь им можно все. В слитых в Сеть переговорах сотрудника обладминистрации Игоря Болянского и командира "Самообороны" Дмитрия Гуменюка звучит требование "повернуть людей на Куликово Поле", чтобы разогнать лагерь.Тотальное насилиеВ семь вечера антимайдановцы начали отходить в здание Дома профсоюзов. Взломали двери, перенесли вещи из палаток, в том числе электрогенератор, матрасы и медикаменты. У крыльца разложили мешки с песком, доски и деревянные поддоны. В помещениях организовали госпиталь.Вскоре палатки сожгли радикалы. Перед зданием загорелась баррикада. Пятеро болельщиков "Черноморца" с флагом Украины проникли внутрь. Выбив двери, забросали коктейлями Молотова ступени. Начался пожар."Ты бросаешь один камень, а в тебя летит град камней, коктейлей Молотова и шумовых гранат. Мы забаррикадировали двери на второй и третий этажи. И уже в это время в левом крыле здания были националисты. В окна влетали дымовые шашки, началась паника, люди страдали от удушья. В этом дыму стали разбегаться кто куда. Я потерял брата. Они бросали бутылочки с хлороформом, когда хлороформ попадает на открытое пламя — это уже фосген, легкие клинило", — вспоминал куликовец Олег Музыка.Он видел, как его товарищи выпрыгивали из горящего здания. На улице их догоняли и избивали. В этом участвовал активист одесского координационного совета Евромайдана Всеволод Гончаревский, который до сих пор не наказан. Милиция не вмешивалась."Никто не пытался подставить лестницу или хоть как-то помочь. Было ощущение, что у правоохранительных органов есть негласный приказ стоять и ничего не делать", — объясняла сторонница "Антимайдана" Мария Симикчи.Дым был виден уже отовсюду. Дежурный по городскому УВД требовал немедленно направить пожарные машины к Дому профсоюзов, но никто не приезжал.Как рассказывала РИА Новости участница событий Ольга Игнатьева, пожарная часть была в четырех минутах, но "видимо, получила приказ не выезжать на тушение, не реагировать на звонки до определенного времени".Из расшифровки одного из обращений в пожарную часть.Заявитель звонит из Дома профсоюзов:— Девушка, вы собираетесь ехать или нет?Диспетчер:— Они уже едут, сейчас будут!Заявитель:— (Рыдает в трубку.) Но мы сейчас сгорим!Отсутствие спасателей стало одной из главных причин массовой гибели людей. Как отметили судьи ЕСПЧ, прибытие пожарных намеренно задержали на 40 минут.Зеленский, как только пришел к власти, обещал окончательно разобраться в случившемся. Но за все прошедшие годы так ничего и не сделал. Все попытки создания новой комиссии пресекла его же партия "Слуга народа".Пожар в одесском Доме профсоюзов, по официальным данным, унес жизни 48 человек. Многие вопросы до сих пор остаются открытыми, а настоящие виновники трагедии так и не понесли заслуженного наказания.* Организация признана террористической и запрещена в России.

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в мире, одесса, украина, киев, андрей парубий, владимир немировский, европейский суд по правам человека (еспч), совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский