Признал даже Запад. За это преступление Киеву придется ответить
Одиннадцать лет назад произошел пожар в одесском Доме профсоюзов
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Охваченное огнем здание, на асфальте — еще не высохшая кровь, битое стекло и камни. В тот день в Одессе под вопли ликующих националистов погибли 48 человек. Украинские власти эту трагедию вспоминать не любят, а виновные до сих пор не наказаны. О чем молчат в Киеве — в материале РИА Новости.
Виновные известны
Следов пожара на здании Дома профсоюзов в самом центре города уже не осталось. Двери обновили, вставили новые окна. О событиях 11-летней давности практически ничто не напоминает. Только у металлического забора периодически появляются цветы.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово Поле в Одессе, 2 мая 2017 года
Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово Поле в Одессе, 2 мая 2017 года
Сразу после трагедии люди организовали мемориал из венков с фотографиями погибших. На флагштоке напротив долгое время была надпись "Помним". Сейчас ее убрали.
Европейскому суду по правам человека понадобилось более десяти лет, чтобы признать Киев виновным. В марте ЕСПЧ вынес решение о том, что 2 мая 2014-го украинские власти не выполнили обязательства по предотвращению насилия, не смогли его остановить, спасти людей, оказавшихся в огне, и эффективно расследовать события.
"Суд единогласно постановил, что была нарушена вторая статья Европейской конвенции по правам человека", — указано в документе.
Теперь Украина должна выплатить по поданным в 2016-2018 годах искам от 12 до 17 тысяч евро 28 гражданам. Также Киев обязан компенсировать их расходы до шести тысяч евро.
Никто не собирался серьезно заниматься расследованием трагедии. В сентябре 2014-го был опубликован отчет спецкомиссии. Из финальной редакции убрали показания свидетелей о роли в массовом убийстве секретаря СНБО Андрея Парубия, а также об участии 500 боевиков, привезенных в Одессу при содействии главы области Владимира Немировского. Действия министра МВД Арсена Авакова и исполняющего обязанности президента Александра Турчинова также не обсуждались.
Секретарь комиссии, депутат Верховной рады Светлана Фабрикант даже отозвала свою подпись под отчетом из-за очевидной фальсификации.
"Основные фигуранты тех событий ни разу не явились ни на одно заседание комиссии. Нежелание представителей власти давать пояснения комиссии — уже сам по себе красноречивый ответ", — подчеркнула она.
Еще через пять месяцев мониторинговая миссия ООН отметила в докладе, что украинские власти приняли неадекватные меры. Прогресса в раскрытии преступления в организации тоже не увидели.
© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина плачет у Дома профсоюзов в Одессе, 3 мая 2014 года
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина плачет у Дома профсоюзов в Одессе, 3 мая 2014 года
Никто не скрывал
После Майдана в Одессе создали движение "Куликово Поле" — в честь одной из главных площадей города. Местные требовали дать русскому языку статус второго государственного, а также провести референдумы по вопросам внешней и внутренней политики, выборы губернатора, судей и депутатов местных советов. О выходе из состава Украины речи не было.
Протестовали мирно. Власти на многотысячные акции внимание не обращали. Тогда на площади перед Домом профсоюзов куликовцы разбили палаточный лагерь. Новоявленный председатель областной администрации Владимир Немировский потребовал освободить территорию якобы для подготовки парада 9 Мая.
В то же время в Одессу съезжались радикальные националисты и майданные активисты со всей Украины, в том числе — командиры киевской "Самообороны". На дорогах боевики выставили блокпосты. За три дня до трагедии в город прибыл Андрей Парубий.
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкБывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Парубий
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Парубий
Экс-глава одесского управления полиции Руслан Форостяк не скрывал, что лично готовил радикалов к уличным боям.
"У нас около ОГА (областной госадминистрации) постоянно находилось несколько микроавтобусов с огнестрельным оружием. Мы даже арендовали квартиры поблизости, где оборудовали снайперские позиции. <…> Мне удалось подготовить спецгруппу из энтузиастов, которые в случае силового сценария готовы были дать отпор", — рассказывал Форостяк.
В решении ЕСПЧ подчеркивается: милиция все это проигнорировала. Никаких решений по отправке подкреплений и никаких значимых попыток предотвратить столкновения не было.
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкБойцы "Самообороны Майдана" выходят на Соборную площадь в Одессе, 2 мая 2014 года
Бойцы "Самообороны Майдана" выходят на Соборную площадь в Одессе, 2 мая 2014 года
Поворотный момент
Второго мая на 17:00 был запланирован футбольный матч между одесским "Черноморцем" и харьковским "Металлистом". Фанаты гостевого клуба прибыли на вокзал рядом с Куликовым Полем не по расписанию. Куликовцы опасались, что ультрас разгонят палаточный лагерь, и начали сбор около 13:30.
На Греческой площади они столкнулись с майдановцами. Летели камни, осколки тротуарной плитки, взрывались петарды. В ход пошло травматическое оружие. Первым убитым стал активист "Правого сектора"* Игорь Иванов, в чем обвинили куликовца Виталия Будько. Он объяснял, что действительно стрелял, но только холостыми патронами.
Кто открыл огонь боевыми — так и не выяснили. Бывший начальник полиции общественной безопасности Одессы Дмитрий Фучеджи рассказывал, что это был неизвестный со стороны гостиницы "Пассаж". Однако доказательств нет. Всего на Греческой площади погибли шесть человек: четыре куликовца и два майдановца.
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкВзрыв дымовой шашки у Греческой площади в Одессе, 2 мая 2014 года
Взрыв дымовой шашки у Греческой площади в Одессе, 2 мая 2014 года
После гибели Иванова украинские радикалы решили, что теперь им можно все. В слитых в Сеть переговорах сотрудника обладминистрации Игоря Болянского и командира "Самообороны" Дмитрия Гуменюка звучит требование "повернуть людей на Куликово Поле", чтобы разогнать лагерь.
Тотальное насилие
В семь вечера антимайдановцы начали отходить в здание Дома профсоюзов. Взломали двери, перенесли вещи из палаток, в том числе электрогенератор, матрасы и медикаменты. У крыльца разложили мешки с песком, доски и деревянные поддоны. В помещениях организовали госпиталь.
Вскоре палатки сожгли радикалы. Перед зданием загорелась баррикада. Пятеро болельщиков "Черноморца" с флагом Украины проникли внутрь. Выбив двери, забросали коктейлями Молотова ступени. Начался пожар.
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
"Ты бросаешь один камень, а в тебя летит град камней, коктейлей Молотова и шумовых гранат. Мы забаррикадировали двери на второй и третий этажи. И уже в это время в левом крыле здания были националисты. В окна влетали дымовые шашки, началась паника, люди страдали от удушья. В этом дыму стали разбегаться кто куда. Я потерял брата. Они бросали бутылочки с хлороформом, когда хлороформ попадает на открытое пламя — это уже фосген, легкие клинило", — вспоминал куликовец Олег Музыка.
Он видел, как его товарищи выпрыгивали из горящего здания. На улице их догоняли и избивали. В этом участвовал активист одесского координационного совета Евромайдана Всеволод Гончаревский, который до сих пор не наказан. Милиция не вмешивалась.
"Никто не пытался подставить лестницу или хоть как-то помочь. Было ощущение, что у правоохранительных органов есть негласный приказ стоять и ничего не делать", — объясняла сторонница "Антимайдана" Мария Симикчи.
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПоврежденная пожарная машина, которую "патриоты" использовали как таран, прорываясь к куликовцам
Поврежденная пожарная машина, которую "патриоты" использовали как таран, прорываясь к куликовцам
Дым был виден уже отовсюду. Дежурный по городскому УВД требовал немедленно направить пожарные машины к Дому профсоюзов, но никто не приезжал.
Как рассказывала РИА Новости участница событий Ольга Игнатьева, пожарная часть была в четырех минутах, но "видимо, получила приказ не выезжать на тушение, не реагировать на звонки до определенного времени".
Из расшифровки одного из обращений в пожарную часть.
Заявитель звонит из Дома профсоюзов:
— Девушка, вы собираетесь ехать или нет?
Диспетчер:
— Они уже едут, сейчас будут!
Заявитель:
— (Рыдает в трубку.) Но мы сейчас сгорим!
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФотографии жертв пожара в Доме профсоюзов в Одессе, принесенные участниками акции, посвященной девятой годовщине трагедии, у здания посольства Украины в Москве
Фотографии жертв пожара в Доме профсоюзов в Одессе, принесенные участниками акции, посвященной девятой годовщине трагедии, у здания посольства Украины в Москве
Отсутствие спасателей стало одной из главных причин массовой гибели людей. Как отметили судьи ЕСПЧ, прибытие пожарных намеренно задержали на 40 минут.
Зеленский, как только пришел к власти, обещал окончательно разобраться в случившемся. Но за все прошедшие годы так ничего и не сделал. Все попытки создания новой комиссии пресекла его же партия "Слуга народа".
Пожар в одесском Доме профсоюзов, по официальным данным, унес жизни 48 человек. Многие вопросы до сих пор остаются открытыми, а настоящие виновники трагедии так и не понесли заслуженного наказания.
* Организация признана террористической и запрещена в России.