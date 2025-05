https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

Америка и Украина нашли друг в друге родственные души: и те и другие измеряют свою крутость исключительно на основе виртуальных перемог на страницах СМИ и в соцсетях.Но наконец подписанное после шекспировских катавасий "редкоземельное соглашение" поставило по перемогам абсолютный исторический рекорд: каждая сторона утверждает, что литиево-графитный кубок Стэнли теперь перешел к ней и они невероятные красавчики.В Киеве громко хлопают друг друга по сутулым спинам: Америка все ж таки с нами, и мы героически не прогнулись. Американцы согласились убрать из соглашения пункт, где Украина должна была выплачивать своими природными ресурсами многомиллиардный долг по уже предоставленной военной помощи, а также требование передать США в фактическое владение все украинские месторождения и соответствующую инфраструктуру. Вместо этого планируется создать двусторонний фонд, где вроде как ни у одной из сторон не будет решающего голоса, в который пойдут 50 процентов средств от продажи лицензий на все будущие разработки украинских месторождений (то есть новые).Министр экономики Украины Юлия Свириденко с гордостью написала, что все доходы фонда будут направляться на восстановление Украины, и намекнула, что подписание соглашения может отразиться на продолжении военной помощи США, в том числе на поставках средств ПВО.В свою очередь, американцы объявили, что подписанное соглашение — это великий результат их гениального плана и супержесткого транзакционного подхода. По словам министра финансов США Бессента, "американские граждане увидели сигнал, что мы получим компенсацию за финансирование и оружие для Украины". Госсекретарь Рубио также назвал соглашение "вехой на пути к нашему общему процветанию" и "важным шагом к завершению этой войны".Однако величайшая сделка всех времен и народов до боли напоминает игру двух жуликов, где один выиграл с помощью крапленых карт, а другой расплатился фальшивыми долларами.Распрямившая плечи киевская шайка умолчала о том, что в рамках бессрочного соглашения именно США будут определять, кто и на каких условиях на Украине имеет право бурить, копать и качать; Штаты получают первоочередное право на добычу стратегически важных ископаемых на территории Украины, включая нефть, газ, уран, литий, редкоземельные элементы, золото и другие ценные ресурсы; США получат право первого требования на прибыль, перечисляемую в совместный фонд; США не вкладывают ни копейки из госбюджета, но имеют право выводить с Украины полученные прибыли; американские компании получают огромные налоговые преференции и защиту от любых изменений в украинском законодательстве, а также приоритет при получении лицензий; и вот красивое: "Украина обязуется не аннулировать разрешения, не проводить национализацию ресурсов и строго следовать соглашениям с американскими партнерами, независимо от изменяющегося законодательства или власти". В итоге "равноправное и справедливое" соглашение будет иметь юридическое превосходство над всеми украинскими законами и конституцией по аналогии с эпохой колониальных завоеваний.Но самое важное — в документе нет главного пункта, ради которого Киев затевал весь этот спектакль и в итоге отдал свои недра лучшим друзьям и защитникам: гарантии безопасности Украине со стороны США, то есть без этого пункта соглашение не имеет для режима Зеленского никакого позитивного смысла. Торговали — веселились, подсчитали — прослезились: из недр Верховной рады уже пришли озарения, что, оказывается, "нынешняя сделка с США хуже той, что предлагали Зеленскому в феврале в Белом доме".Американцы, в свою очередь, сами в итоге не поняли, что это было. Несмотря на бравурные заявления официальных и не очень лиц, при ближайшем рассмотрении "ресурсное соглашение" соперничает с медузой, которая на 99 процентов состоит из воды.Интересно, что практически все ведущие западные мозговые центры сходятся в том, что редкоземельный проект был Нью-Васюками.Вот лишь несколько характерных цитат.Atlantic Council: "Вокруг украинских редкоземельных минералов много шума, но по факту у этой страны их не очень много. Из того, что есть, большая часть находится в восточной трети Украины (то есть под контролем России)".Center for Strategic and International Studies (CSIS): "Она (сделка) не будет иметь значения в обозримой перспективе, исходя из барьеров для инвестиций. Во-первых, почти нет данных о том, имеет ли Украина редкоземельные элементы и другие стратегические материалы в принципе, а во-вторых — будет ли экономический смысл для их разработки".The Royal United Services Institute (RUSI): "Подписание сделки, закрепляющей долю в будущих "минеральных" прибылях, не защищает США и американские компании от ситуации на мировом рынке (где доминирует Китай)".По оценкам экспертов, чтобы от новых шахт и месторождений пошла первая прибыль (не говоря об окупаемости), нужно минимум 18 лет, а чтобы запустить не самую крупную шахту, нужно инвестировать по меньшей мере миллиард долларов. Кроме того, горнодобывающая и обогатительная промышленность — в числе главных потребителей энергии (почти 40% от общего потребления в промышленном секторе). По оценкам с "той стороны", только за период 2022-2023 годов "почти половина энергогенерации Украины либо захвачена российскими силами, либо разрушена и повреждена", в результате чего на данный момент у Украины осталась только треть генерирующих мощностей.Откуда брать на все это деньги, Зин? По мысли американской стороны, "прибыльность фонда полностью зависит от новых инвестиций", причем предполагается, что это будут только частные средства. Однако уже сейчас очевидно, что инвесторы совершенно не горят желанием вкладывать деньги в рушащуюся Украину, особенно если есть значительно более безопасные альтернативы вроде Австралии. Аналитики задают справедливый вопрос: "Так в чем же интерес инвестиций в Украину?"Единственный откровенный ответ дал представитель Quincy Institute for Responsible Statecraft Анатоль Ливен: "Соглашение не гарантирует безопасность Украины, но делает США заинтересованным игроком, что может сдержать Москву".Садись, два: что у США на Украине есть интерес, мы знаем много лет. Во многом из-за этого мы и начали свою освободительную операцию, и никакие шкурные интересы третьих и четвертых сторон нам не помешают довести ее до конца.

